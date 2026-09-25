viernes 25  de  septiembre 2026
Fraude en línea

Miami-Dade alerta sobre páginas que venden citas tributarias falsas

Residentes han llegado a oficinas del Condado con confirmaciones inválidas obtenidas en plataformas externas que cobran dinero y solicitan información personal

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.&nbsp;

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 

CORTESÍA OFICINA DEL RECAUDADOR
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade alertó a los residentes sobre páginas de internet no autorizadas que ofrecen gestionar citas para trámites condales, pero terminan entregando confirmaciones que no existen en el sistema oficial.

La advertencia surgió después de que varias personas acudieran a las oficinas del organismo con supuestas reservaciones obtenidas a través de plataformas externas.

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Según la agencia condal, entre los sitios identificados se encuentra ZipAppointments.com, que no mantiene relación con el Gobierno condal ni está autorizado para programar turnos en su nombre.

De acuerdo con la denuncia, estas páginas pueden solicitar pagos y datos personales sensibles a cambio de citas para servicios relacionados con licencias de conducir, tarjetas de identificación, matrículas vehiculares, títulos, permisos de estacionamiento para personas con discapacidades e impuestos sobre propiedades o negocios.

“No debería haber ninguna familia que entregue información personal, pague a un sitio externo o tenga que ausentarse de su trabajo para acudir a una cita que no existe en nuestro sistema”, afirmó el recaudador de Impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández.

Canal oficial

Las citas deben programarse únicamente mediante el portal mdctaxcollector.gov, desde donde el usuario puede seleccionar la opción “Appointments”. Ese enlace dirige al sistema oficial identificado con el dominio app.mdctaxcollector.gov.

Fernández recalcó que ZipAppointments no constituye un canal reconocido y extendió la advertencia a cualquier otra página externa que afirme reservar citas con su oficina.

El dominio resulta clave para distinguir el portal legítimo de una imitación. Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la dirección electrónica antes de introducir números de licencia, documentos de identidad, direcciones, fechas de nacimiento o información de tarjetas bancarias.

La existencia de un diseño profesional, un logotipo institucional o la aparición del sitio entre los primeros resultados de una búsqueda tampoco garantiza su autenticidad. Algunos intermediarios pueden pagar anuncios para obtener una posición destacada y presentarse como si fueran parte del Gobierno.

La oficina condal no informó que su plataforma haya sufrido una intrusión. La alerta se refiere a páginas externas que confunden a los usuarios y generan reservaciones que nunca ingresan al calendario oficial.

Verificar antes de acudir

Las personas que hayan utilizado ZipAppointments u otro intermediario deben llamar al 305-375-5448 antes de trasladarse a una sede, con el propósito de confirmar si la cita aparece realmente registrada.

Quienes entregaron información financiera también deben revisar sus estados de cuenta y comunicarse con la entidad bancaria si detectan cargos no reconocidos. En caso de haber compartido datos personales, conviene conservar capturas de pantalla, recibos, correos electrónicos y cualquier confirmación recibida, pues podrían servir para presentar una denuncia.

La Oficina del Recaudador ofrece servicios en línea para renovar registros vehiculares, pagar impuestos inmobiliarios o comerciales, administrar títulos electrónicos y solicitar determinados permisos. Su página incluye además una sección dedicada a alertas sobre fraudes mediante llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.

“Estamos trabajando para poner fin a las citas fraudulentas y garantizar que los residentes tengan una vía clara y confiable para comunicarse con nuestra oficina”, sostuvo Fernández. “Ante cualquier duda, acudan directamente a nosotros”.

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