Cómo va la jornada electoral en Miami

MIAMI.- Bajo un cielo en Miami que amenazaba con lluvia y la consecuente poca asistencia de electores, comenzó la jornada final de votación el 3 de noviembre.

Tras un fructífero período de elecciones anticipadas, en el que votaron 207,767 demócratas, 193,410 republicanos y 139,380 independientes, además de 11,039 miembros de otras agrupaciones políticas, electores del condado Miami-Dade deciden el futuro de importantes cargos públicos, tanto federales como estatales, además de determinantes referendos que afectarían la vida diaria de floridanos y miamenses.

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“Prefiero votar hoy, el último día, porque me da tiempo a saber más sobre lo que votamos”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS José, vecino de La Pequeña Habana, tras depositar su voto en el colegio electoral 548, habilitado en Miami Senior High School.

Tras una mañana con lluvia en algunos sectores de Miami-Dade, se percibe la mejoria la mejoría de la asistencia de votantes y, según comentarios de la autoridad condal de Elecciones, se espera que la partciapción ciudadana supere el 60%.

Entre los cargos federales resaltan uno de los dos asientos de Florida en el Senado nacional, puestos en la Cámara Baja y la gobernación del estado, así como las secretarías estatales de Agricultura, Fiscalía y Finanzas.

También figuran representantes al Congreso de Florida, jueces, una larga lista de referendos, así como algunos alcaldes y comisionados municipales en Miami-Dade.

Entre los referendos a votar resaltan la enmienda estatal número que propone aumentar la exención impositiva por vivienda familiar, para todos los impuestos no escolares, de $50,000 a $150,000 en el año 2027 y a $250,000 en el año 2028, y a partir de entonces, se ajustaría en función de la inflación.

De las propuestas del Condado Miami-Dade sobresale la propuesta para que el salario fijo anual de los comisionados del Condado sea determinado por una Comisión de Salarios independiente, así como mantener el gravamen adicional de una (1) milésima de los impuestos ad valórem destinado exclusivamente a fines operativos de las escuelas públicas del condado.

De la Ciudad de Miami repercute la solicitud para emitir $450 millones de dólares en bonos de obligación general con el fin de modernizar y construir nuevas infraestructuras de seguridad pública, como policía y bomberos, con la promesa de no aumentar la tasa de amillaramiento.

También la cuestionada propuesta de arrendar terrenos públicos de marinas existentes en Rickenbacker y el Marine Stadium.

De igual forma que Miami, otras municipalidades, desde Palmetto Bay hasta Aventura, votan asuntos de importancia como el salario anual de los funcionarios electos en Aventura, mandato de cuatro años para el cargo de alcalde en Coral Gables y ampliación del plazo para realizar elecciones especiales con el fin de cubrir vacantes en la Comisión de South Miami, entre otras.

DIARIO LAS AMÉRICAS monitorea las elecciones y prepara un resumen general final de las 56 propuestas electorales que forman parte de estas elecciones, sumando referendos estatales, condales y municipales acorde a demarcaciones.