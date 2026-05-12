Fernández recibe a Gutiérrez-Boronat en su investidura como presidenta de Costa Rica

MIAMI. - La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recibió a Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), como invitado especial a su ceremonia de investidura, en un gesto que ratificó la postura del gobierno costarricense de respaldar la causa de la libertad en Cuba, tras la ruptura de relaciones diplomáticas con La Habana decretada en marzo.

Durante el encuentro, registrado en el marco de las celebraciones de la toma de posesión presidencial, la mandataria y el canciller Manuel Tovar conversaron con el dirigente del exilio cubano sobre la situación actual de la isla, la defensa de los derechos humanos y el creciente esfuerzo internacional por lograr un cambio democrático en el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Fernández, politóloga conservadora de 39 años y militante del Partido Pueblo Soberano, juró su cargo en el Estadio Nacional de San José ante miles de personas y delegaciones de más de 70 países, y se convirtió en la segunda mujer en presidir Costa Rica y en la jefa de Estado número 50 en la historia del país centroamericano.

En su discurso de investidura, la nueva jefa de Estado prometió impulsar “una guerra sin cuartel, una guerra de mano dura contra el crimen organizado” y anunció una reforma profunda del Estado para el periodo 2026-2030.

En ese contexto, Gutiérrez Boronat se reunió con la mandataria, el canciller Tovar y los dos vicepresidentes de la República, Francisco Ernesto Gamboa Soto y Douglas Soto Campos. El dirigente cubano entregó a ambos vicepresidentes la bandera de Cuba como gesto simbólico de reconocimiento al pueblo costarricense, según un comunicado difundido por la ARC.

“Hemos expresado a la presidente Fernández y al canciller Tovar el más profundo agradecimiento del pueblo cubano por la decisión costarricense de romper relaciones con la dictadura castrocomunista y apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad”, declaró Gutiérrez Boronat tras la reunión.

Orlando Gutiérrez Boronat reunión vicepresidentes de Costa Rica Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto Orlando Gutiérrez-Boronat sostuvo una reunión con los vicepresidentes de Costa Rica, Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto. CORTESÍA DQ

Antecedentes de la ruptura con La Habana

El acercamiento entre San José y el exilio cubano se produce semanas después de que el gobierno saliente de Rodrigo Chaves anunciara, el 18 de marzo de 2026, la ruptura de las relaciones diplomáticas plenas con Cuba.

La decisión incluyó el cierre de la embajada costarricense en La Habana y la solicitud al gobierno cubano para que retirara a su personal diplomático en San José, dejando solo funciones consulares. Los trámites consulares para ciudadanos costarricenses en Cuba pasaron a gestionarse desde Panamá.

El entonces canciller Arnoldo André Tinoco justificó la medida en el “deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla” y el “incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores”.

El expresidente Chaves fue aún más enfático al afirmar que su administración “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de esa isla hermosa”. La decisión contó con el respaldo expreso de Fernández, entonces presidenta electa.

Antes de asumir la presidencia, Fernández había defendido con firmeza la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba al argumentar que Costa Rica no toleraría violaciones de derechos humanos ni condiciones “infrahumanas” causadas por el “socialismo y comunismo”.

La medida convirtió a Costa Rica en el segundo país latinoamericano en pocas semanas en romper con La Habana, tras la decisión de Ecuador, el 4 de marzo, de ordenar la salida en 48 horas de todo el personal diplomático cubano de Quito.

Diálogo sobre el futuro democrático de Cuba

Gutiérrez Boronat detalló que el encuentro con los altos funcionarios costarricenses se extendió por más de una hora y giró en torno al apoyo internacional a la transición democrática en la Isla. Según indicó, la conversación reflejó la coherencia de la doctrina diplomática del gobierno de Costa Rica, que sostiene que la dictadura castrocomunista no representa al pueblo cubano.

“Estuvimos más de una hora hablando sobre Cuba en un intercambio de franco reconocimiento a la Resistencia Cubana”, afirmó el coordinador de la ARC. Añadió que el gobierno costarricense le transmitió “mucha confianza en la prosperidad y éxito de una Cuba democrática”.

En el encuentro, el dirigente del exilio cubano informó a las autoridades sobre el Acuerdo de Liberación, suscrito el 2 de marzo en la Ermita de la Caridad de Miami por la ARC y la coalición Pasos de Cambio, que encabeza la activista Rosa María Payá, junto con más de treinta organizaciones del exilio.

El documento propone una hoja de ruta en tres fases —liberación, estabilización y democratización— para el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Cuba, e incluye la exigencia de excarcelación inmediata de todos los presos políticos.

Costa Rica y el giro hacia el bloque conservador regional

La recepción a Gutiérrez Boronat se inscribe en un realineamiento más amplio de la política exterior costarricense. Bajo la administración de Chaves y con el respaldo de Fernández, San José se sumó al “Escudo de las Américas”, una alianza antidrogas continental liderada por Estados Unidos.

A la ceremonia de investidura asistieron, entre otros, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, el rey Felipe VI de España y los presidentes de Israel, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

La visita de Gutiérrez Boronat a San José forma parte de una ofensiva diplomática de la oposición cubana en el exterior. En semanas recientes, el lídere exiliado se había reunido también con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un esfuerzo por consolidar el respaldo de los gobiernos de la región al plan de transición democrática para la Isla.

Tras el encuentro en la capital costarricense, el dirigente cubano agradeció el respaldo recibido en nombre de la ARC y de los opositores en la isla, y subrayó la importancia del gesto de Costa Rica como parte del “cerco diplomático” internacional al régimen de La Habana.