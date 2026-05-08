viernes 8  de  mayo 2026
CAMBIO

Edwin Lopez asumirá liderazgo policial de Miami tras su salida de Doral

El actual jefe de Policía de Doral pasará a liderar la fuerza de seguridad de la Ciudad de Miami, en un movimiento que marca una nueva etapa dentro de las estructuras de mando en Miami-Dade

Edwin López, jefe del Departamento de Policía de Doral.

Edwin López, jefe del Departamento de Policía de Doral.

DEPARTAMENTO POLICÍA DORAL
Durante su tiempo al frente de DPD Edwin fortaleció la agencia, respaldó a los oficiales y ayudó a consolidar una plataforma operativa que permitirá mantener la estabilidad alcanzada.

Durante su tiempo al frente de DPD Edwin fortaleció la agencia, respaldó a los oficiales y ayudó a consolidar una plataforma operativa que permitirá mantener la estabilidad alcanzada.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el administrador municipal, James Reyes, oficializaron este viernes la designación de Edwin Lopez como nuevo jefe del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami (MPD), movimiento que marcará además su salida del Departamento de Policía de Doral (DPD).

El cambio reconfigura parte del mapa de mando policial en Miami-Dade, al colocar a Lopez al frente de una de las agencias de seguridad pública con mayor exposición y complejidad operativa del sur de Florida.

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“Me complace dar la bienvenida a Edwin Lopez como el nuevo jefe de Policía de Miami”, expresó Higgins.

La funcionaria señaló además que Reyes tomó “una decisión meditada” al seleccionar a un líder con décadas de experiencia en seguridad pública.

“Nuestro administrador municipal, James Reyes, tomó una decisión meditada al seleccionar al jefe Lopez, un líder formado en nuestra ciudad, servidor público comprometido y veterano de 28 años que ha dedicado su carrera a servir a nuestra comunidad con profesionalismo e integridad”, añadió.

Higgins sostuvo además que Miami continuará enfocada en respaldar a los oficiales, fortalecer la confianza comunitaria y mantener la seguridad en los distintos vecindarios de la ciudad.

DEPARTAMENTO POLICÍA DORAL
Durante su tiempo al frente de DPD Edwin fortaleció la agencia, respaldó a los oficiales y ayudó a consolidar una plataforma operativa que permitirá mantener la estabilidad alcanzada.

Durante su tiempo al frente de DPD Edwin fortaleció la agencia, respaldó a los oficiales y ayudó a consolidar una plataforma operativa que permitirá mantener la estabilidad alcanzada.

Con más de 28 años de trayectoria, Lopez asumió la dirección del DPD en 2023. Antes de llegar a Doral, permaneció 25 años en el Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade, donde ocupó la jefatura de la entidad durante sus últimos cuatro años.

A través de un comunicado oficial, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, destacó la gestión desarrollada por el funcionario y aseguró que su paso por la ciudad dejó una base sólida en el organismo policial.

“Estamos increíblemente orgullosos de él y de este próximo paso en su carrera, aunque sabemos que realmente lo extrañaremos aquí en Doral”, expresó.

La mandataria municipal sostuvo además que, durante su tiempo al frente de la agencia Edwin fortaleció el departamento, respaldó a los oficiales y ayudó a consolidar una plataforma operativa que permitirá mantener la estabilidad alcanzada durante los próximos años.

Fraga también reafirmó el compromiso de la ciudad con los estándares de seguridad pública y aseguró que residentes y negocios continuarán contando con protección y respaldo durante esta nueva etapa administrativa.

“Doral siempre ha sido una ciudad que forma y desarrolla grandes líderes”, señaló la funcionaria, al considerar que la llegada de Lopez a la institución pública refleja la capacidad profesional desarrollada en la administración municipal.

Aunque la ciudad todavía no ha informado quién asumirá el puesto, las autoridades indicaron que el proceso será manejado “con la seriedad y el cuidado que merece”.

La designación ocurre mientras el actual director del MPD, Manuel “Manny” Morales, avanza hacia el retiro que anunció para este año tras décadas de servicio en la institución.

El nombramiento también se produce en un momento de alta atención sobre las agencias de seguridad pública en el condado, donde varias corporaciones locales han experimentado cambios recientes en sus cuadros de mando y estrategias operativas.

Con su salida, Doral pierde a uno de los rostros más visibles de su aparato de seguridad pública reciente, mientras Miami apuesta por un relevo que llegará en medio de una etapa de transición dentro del organismos policial.

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