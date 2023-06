Miami: Demandantes exigen dimisión de Carollo, a cambio, exoneran la Ciudad

Fuller y Pinilla, los empresarios de la Pequeña Habana, que desde hace seis años emprendieron una batalla legal contra el comisionado Carollo y la ciudad de Miami, recibieron con alivio la sentencia del jurado que obliga al comisionado a pagar 63 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios, sostuvieron en el programa Contacto Directo, de la emisora Actualidad Radio 1040 AM.

MIAMI Juicio Fuller Pinilla vs. Carollo llega a recta final

“El costo de los abogados de Carollo fue de 1.9 millones de dólares hasta el 12 de abril”, afirmó Ana Cuervo, periodista del Canal 51, presente en el programa.

“El 10 de abril, comenzó la selección del jurado, el juicio terminó el 1 de junio. El resto, de abril a mayo, no se sabe cuánto ha pagado la ciudad”, afirmó Cuervo quien dijo haber solicitado sin éxito a la Ciudad una actualización de los gastos de la defensa del comisionado.

Fuller, que es el dueño de Ball & Chain, reflexionó en el propio espacio radial: “Yo quiero que Carollo pague, el jurado quiere que Carollo pague. Si él no paga, el sistema no cambia. En el caso actual, la Ciudad no es culpable, ni los contribuyentes de Miami”.

Según el dueño de Ball & Chain, los gastos en Corte de Carollo superan los 4 millones. “La abogada de la ciudad, Victoria Méndez, ha autorizado los gastos de la Corte, sin el visto bueno de la Comisión, sin el consentimiento de los contribuyentes. Ella no tiene derecho a autorizar esos pagos. Ninguna ley le otorga ese derecho”.

“Si los contribuyentes pagan, esto sentará un mal precedente. Mañana los políticos podrían decir, si me declaran culpable de un delito, la Ciudad paga, el gobierno paga, el estado paga. Así nunca cambiará nada. Queremos que pague Carollo. Vamos a ir tras la casa que tiene en Coconut Grove, vamos a ir tras sus cuentas… Él hizo mucho daño a nuestros negocios, a nuestros empleados. Él es culpable y queremos que pague, subrayó Fuller.

El empresario sostuvo que Carollo "durante mucho tiempo manipuló a los funcionarios de la Ciudad, empezando por la oficina de la abogada Méndez, la oficina del administrador", aseguró que, "el comisionado manipuló los distintos departamentos, zonificación, edificación, para que atacaran nuestros negocios, nuestras propiedades y nuestros inquilinos”.

“Él dañó nuestra reputación, durante cinco años afirmó que nosotros habíamos cometido fraude, que construíamos sin permiso. Eso ocasionó muchos perjuicios frente a la comunidad, frente a los bancos y frente a nuestras inversiones y a la posibilidad de hacer más negocios”, dijo.

“Lo mejor de la sentencia es la restauración de nuestra reputación”, insistió.

Fuller y su socio tienen más de 40 propiedades en la Pequeña Habana, emplean a 100 personas en sus negocios. Sus inquilinos tienen otros 500 empleados y según reconoció paga 700.000 dólares en impuesto a la propiedad. El empresario expresó lo que define como temores. Dijo que aún no tenía ninguna garantía de que el comisionado no intente cerrar su negocio. “Los residentes de Miami tienen que entender lo que sucedió en esa Corte. Necesitamos cambiar el sistema, la corrupción en Miami es grande”, sentenció.

Señaló que “Carollo, si no sigues sus órdenes, te elimina. Lo hizo con (el jefe de policía) Jorge Colina, con (el jefe de policía) Art Acevedo, lo hizo con (el administrador) Emilio González, lo hizo con las posiciones más altas de la ciudad…Yo estoy asombrado de que Carollo no esté en la cárcel. Lo que ha hecho es criminal”, añadió por su parte Pinilla.

La demanda del pasado juicio era contra el comisionado, pero queda un juicio pendiente contra la Ciudad por presuntamente haber participado en el acoso a estos dos empresarios. Sin embargo, Fuller y Pinilla dijeron estar dispuestos a llegar a un acuerdo con la Ciudad para evitar el próximo juicio que impactaría las arcas de la municipalidad, si deponen sus cargos el comisionado Carollo, el administrador de la ciudad Art Noriega y la abogada Méndez.

Entre los dos juicios hay disponibles más de 25 personas que integran el equipo de defensa de Carollo. Todo ese gasto lo está asumiendo la ciudad de Miami, sostuvieron los demandantes quienes afirmaron haberse gastado más de 5 millones en sus abogados.

Los empresarios dijeron estar sorprendidos con el hecho de que ningún oficial electo de Miami haya tratado de reunir a la Comisión para abordar el tema de los juicios y de alguna forma, limitar los gastos que está incurriendo la ciudad.

cmenendez@diariolasamericas.com

