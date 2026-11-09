lunes 9  de  noviembre 2026
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Del calor al frío: así cambiará el tiempo en Miami durante esta semana

Las máximas del lunes rondarán los 80 a 85 °F y aún podrían registrarse inundaciones menores por la marea alta. Hacia el fin de semana se espera la llegada aire fresco

Imagen fotorrealista de una día soleado y caluroso en Miami

Imagen fotorrealista de una día soleado y caluroso en Miami

D. C.
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El sur de Florida comenzará la semana con tiempo mayormente seco y cálido, aunque la marea alta de este lunes aún podría causar inundaciones menores en la costa, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami prevé que un frente frío eleve la probabilidad de aguaceros y traiga aire más fresco en la segunda mitad de la semana.

El pronóstico del domingo por la tarde situó las máximas del lunes en 84 °F en Miami y West Palm Beach y 83 °F en Fort Lauderdale. La probabilidad de lluvia será de 20% en Miami y Fort Lauderdale y de 10% en West Palm Beach. El sur de la península todavía podría recibir algún aguacero breve, pero se espera que la mayor parte de la región permanezca seca.

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Marea alta

El calendario de la ciudad de Miami sitúa la marea alta de hoy a las 8:42 a. m., al cierre del período de mareas del rey previsto del 6 al 9 de noviembre. Esa hora sirve de referencia para Miami. El momento y el alcance de los anegamientos pueden variar entre localidades y dependen también del viento y las condiciones del drenaje, según los expertos.

El pronóstico apunta a efectos menores que los de finales de octubre, cuando las mareas elevadas coincidieron con vientos hacia tierra y aguaceros. Durante ese episodio se reportaron calles inundadas en Miami, Miami Beach, Hollywood y Fort Lauderdale.

Para este lunes, Miami-Dade recomienda evitar las vías cubiertas de agua y, cuando sea posible, estacionar los vehículos en lugares más elevados antes de que suba el nivel.

Una calle inundada en Miami Beach.

Una calle inundada en Miami Beach.

Cambio de tiempo

La humedad empezaría a aumentar a partir del martes y el miércoles podrían registrarse aguaceros dispersos y algunas tormentas, incluso en zonas metropolitanas de la costa este. El cambio más marcado se espera con el frente frío.

Los modelos que analiza el NWS ofrecen dos escenarios: uno sitúa los primeros efectos el jueves por la noche y el otro los concentra el viernes por la mañana.

Tras el paso del frente, el sur de Florida podría recibir el aire más fresco de la temporada hasta ahora.

La duración de ese descenso dependerá de cómo se establezcan los vientos durante el fin de semana, por lo que el horario y el alcance del cambio todavía pueden ajustarse.

Entretanto, el Centro Nacional de Huracanes informó el domingo a las 7:00 p. m. que no espera la formación de ciclones tropicales en la cuenca atlántica durante los próximos siete días.

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