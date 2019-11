Miami, Hialeah y Miami Beach a segunda vuelta de elecciones este martes

El telón de fondo de la segunda vuelta de los comicios electorales en Miami y Hialeah ha sido una campaña muy controversial y poco política, donde los opositores, escándalos tras escándalos, se lanzaron todo tipo de acusaciones, cuestionaron la utilización del voto ausente, pusieron en duda el cumplimiento de las leyes electorales, y criticaron la legalidad de la procedencia del financiamiento de algún aspirante.

Con estos mimbres, los votantes han tenido que perfilar la figura de sus próximos representantes políticos.

Detrás de toda esta polémica, parece estar en juego el reajuste de la correlación de fuerzas de los respectivos órganos legislativos. Un hecho que podría influir en los planes y objetivos políticos de ambas administraciones.

Miami

En Miami, con casi medio millón de residentes, está en juego el asiento por el distrito 1 de la Comisión, ocupado durante dos mandatos consecutivos por el actual comisionado Willy Gort.

Los aspirantes Alex Díaz de la Portilla, exsenador estatal y Miguel Ángel Gabela, quien ya compitió por ese mismo escaño en 2015, vuelven a verse las caras.

Miami Beach

En La Playa la contienda de la Comisión es también dividida en grupos y tres de ellos van a segunda vuelta.

Por el grupo 4, Kristen Rosen González y Steven Meiner regresan a las urnas este martes para decidir quién ocupa ese asiente en con el concejo municipal.

Del grupo 5, Ricky Arriola y Raquel Pacheco también están en segunda vuelta y el electorado debe escoger uno de los dos.

Asimismo, el grupo 6 cuenta con Adrián González y David Richardson en segunda y última vuelta.

Escándalos

Los escándalos ha sido el hilo conductor de este duelo electoral. El pasado 12 de noviembre Gabela en rueda de prensa denunció “múltiples irregularidades” según sus declaraciones, cometidas por Diaz de la Portilla durante la campaña. Gabela, sin presentar pruebas, sostuvo que su oponente entró a los colegios electorales durante el proceso de votación, algo que prohíbe expresamente la ley electoral.

También denunció que De la Portilla había visitado residencias de personas de la tercera edad a altas horas de la noche a lo que denominó, “intimidar a los residentes para que le votaran”.

En riposta, el exsenador hizo pública unas fotos donde se puede ver la imagen de Gabela dentro de un colegio electoral “violando la ley”, dijo De la Portilla y además le acusó de “aliarse con los comunistas para tratar de robarse las elecciones”.

La disputa por el escaño legislativo del distrito1, que abarca el popular barrio de Allapattah, la pujante zona del río Miami, y el área sur del Aeropuerto Internacional de Miami, es vista por los analistas como una batalla para dominar el terreno de juego dentro de la Comisión de Miami.

Vaticinios

Fernand Amandi, exconsultor de la respetada firma Bendiexen & Amandi International, vaticinó a DIARIO DE LAS AMÉRICAS, que si Díaz de la Portilla es elegido comisionado y entra al cuerpo legislativo de la ciudad constituiría “un reto para la gestión del alcalde Francis Suárez”.

Sin embargo, De la Portilla explicó a DIARIO DE LAS AMÉRICAS que el supuesto análisis parte de una premisa ficticia. “No estoy pensando en alianzas. Pienso en trabajar en equipo y quiero hacer un buen trabajo, utilizando mi experiencia como representante estatal y como líder mayoritario [que fue] del Senado [estatal]”.

“El líder mayoritario de un Senado”, recordó el político, “es aquella persona que trabaja con diferentes miembros del Senado para encontrar consensos y mover legislaciones”.

Sobre quienes vaticinan que De la Portilla, de salir electo, formaría una facción de oposición contra el alcalde Suárez, el exsenador opinó, “son gente que les gusta la división con el objetivo de conquistar y hacer daño. La mayoría son traficantes de influencias con intereses corruptos”, opinó.

Freedom Park

Díaz de la Portilla negó tener predisposición alguna en contra del proyecto del estadio Miami Freedom Park y señaló que si saliera electo, le gustaría estudiarlo, “los detalles son importantes, no he visto ningún contrato, ningún estudio ambiental, ni sé cómo se limpiará el terreno, ni cuánto va a costar, no he visto el estudio de transporte, ya que no se ha completado todavía, ni he visto el estudio de los bienes raíces que diga cuánto vale ese terreno en realidad. Pero lo que siempre voy a hacer es luchar por el mejor interés de los contribuyentes”, prometió.

En esta polémica carrera electoral de alianzas y supuestas facciones en confrontación quedó diluida la hipótesis del alcalde Suárez confrontando a Díaz de la Portilla, cuando el edil le dio su apoyo a este último y confesó sentirse cómodo con el exsenador.

“Tenemos muchos puntos de vista en común sobre cómo mantener los impuestos bajos y mejorar el servicio de transporte de trolley, facilitar vivienda asequible y expandir el desarrollo económico de la ciudad”.

Por su parte, De la Portilla dijo sentirse honrado por el apoyo del alcalde y de todos los comisionados de la ciudad.

Hialeah

Los escándalos, desmentidos y acusaciones presentes en esta campaña, alcanzaron su culmen en Hialeah al saberse el resultado del escrutinio, cuyo parto inmediato fue la inclusión en el Concejo de dos nuevos concejales, el rechazo de las cinco propuestas del edil en referéndum y el comienzo de un proceso revocatorio contra el alcalde Carlos Hernández.

Resultados inesperados

La gran sorpresa en la primera vuelta electoral en Hialeah fue sin dudas la victoria de la flamante concejala Mónica Pérez quien se impuso en las urnas por el puesto del Grupo I, llevando una agenda totalmente opuesta a la gestión del alcalde Hernández.

Oscar de la Rosa y Jackie García-Roves, apoyados por Hernández ganaron en sus respectivos grupos. Sin embargo, De la Rosa, desde su nuevo cargo de concejal dejó claro que mantendrá su independencia dentro del Concejo y sorprendió a todos cuando brindó su apoyo a Jesús Tundidor, declarado enemigo de las políticas de Hernández.

Por su parte, García-Roves tendrá que ir a segunda vuelta y enfrentarse a la aspirante Milly Herrera quien saltó a las páginas principales de los periódicos cuando fue detenida por supuestamente entrar a una propiedad privada sin permiso, con el objetivo de repartir publicidad electoral en un edificio de personas de la tercera edad.

Tundidor vs González

La otra noticia inesperada la produjo el joven aspirante Jesús Tundidor al encabezar el Grupo II, donde también competía el exconcejal Luis González, quien contó con todo el soporte del alcalde Hernández.

La victoria de Tundidor sirvió para sacar de la contienda a los aspirantes Fernando Godo, Angélica Pacheco y a Salvador “Para Bailar” Blanco, pero fue insuficiente para evitar la segunda vuelta contra el veterano González.

Fue precisamente el Grupo II el más polémico de la contienda. A principio de la campaña, el exconcejal Gonzalez acusó en rueda de prensa a Tundidor de haberse financiado con “dinero procedente del sexo y la droga”, un ataque que pareció en su momento una estocada mortal al joven aspirante.

Sin embargo, Tundidor se alzó con la victoria y calificó esos ataques como la reacción de personas desesperadas. Rehusó usar descalificativos contra su oponente y consideró que quienes le votaron lo hicieron porque él “identifica los problemas reales que sufren los residentes de la municipalidad”.

“Mis caballos de batalla son tres: la carestía del agua, del ineficiente servicio de basura y la falta de seguridad pública”, sostuvo.

La Polémica

El alcalde Hernández, quien no se postula en estas elecciones, ha llevado una intensa campaña en favor de cuatro aspirantes el Concejo. Los analistas sostienen que, de esa forma, el edil trató de mantener el control que hasta ese momento ostentaba dentro del máximo órgano legislativo del municipio.

Fue tanta la influencia de Hernández en la campaña que llegó a cuestionar, en rueda de prensa, el funcionamiento de las computadoras del Departamento de Elecciones por un fallo momentáneo registrado en el portal oficial de dicho departamento.

“Sabiendo”, sostuvo el analista Amandi, “que cualquier informe publicado por el portal oficial del Departamento de Elecciones no es oficial hasta que está certificado por la junta de escrutinio.

Referéndum

A pesar de los esfuerzos del edil, el resultado del referéndum incluido en las boletas del pasado 5 de noviembre sirvió para medir el apoyo que tiene Hernandez entre los votantes.

El hecho de que ninguna de las cinco enmiendas impulsadas por el alcalde haya ganado. “Es un mensaje muy claro y contundente del electorado, que denota que no están de acuerdo con todo el proyecto del alcalde”, declaro el analista Amandi.

Según el citado analista, la suerte de los aspirantes a concejales que Hernández apoyó, “alguno ganó, unos perdieron y otros tienen que ir a segunda vuelta, demuestra que su influencia política en Hialeah no es muy potente”.

Revocatorio

“Esta es una oportunidad única para cesar al alcalde”, explicó Eduardo Macaya, miembro de la Junta Revocatoria creada con Fernando Godo para prescindir de los servicios de Hernández, quienes en 30 días pretenden conseguir las 5.300 firmas necesarias “para sacarlo de la alcaldía”.

El proceso de recolección de firmas, que finalizaría el próximo 15 de diciembre, es un momento definitorio que podría traer cambios en el panorama político de la llamada Ciudad que Progresa.