martes 9  de  septiembre 2025
HOMENAJE

Miami honra legado de empresaria con la inauguración de "Margarita Faroy Way"

La fundadora de la icónica Casa Faroy Trophies en La Pequeña Habana fue celebrada por su profundo impacto comunitario; su reconocimiento inmortaliza una historia de resiliencia

El comisionado de Miami Miguel Ángel Gabela (der.), junto a familiares y amigos, devela la placa que identifica la Margarita Faroy Way a partir de este 9 de septiembre de 2025.

El comisionado de Miami Miguel Ángel Gabela (der.), junto a familiares y amigos, devela la placa que identifica la "Margarita Faroy Way" a partir de este 9 de septiembre de 2025.

D. CASTROPÉ
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – El 9 de septiembre se convirtió en una fecha memorable para la comunidad de La Pequeña Habana con la inauguración oficial de "Margarita Faroy Way", un tramo de calle nombrado en honor a la empresaria cubanoamericana, cuyo legado de trabajo, servicio y dedicación dejó una huella indeleble en Miami.

La ceremonia, celebrada este martes en la intersección de la 7ª calle del Northwest y la 23ª Court, reunió a familiares, amigos y miembros de la comunidad para rendir homenaje a la conocida matriarca de Casa Faroy.

Lee además
Días lluviosos en Miami y el sur de la Florida.
CLIMA

Advierte sobre lluvias y posibles inundaciones en Miami
Tua Tagovailoa, número 1 de los Miami Dolphins, lanza un pase contra los Indianapolis Colts durante el tercer cuarto del partido en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. Michael 
Fútbol Americano

Crisis en Miami: la ofensiva de Tua Tagovailoa queda al descubierto y los Colts descifran a Dolphins

El comisionado Miguel Ángel Gabela, impulsor de la designación de la calle y presente en el acto, elogió el legado de Margarita Faroy, a quien describió como "una gran mujer y una gran emprendedora que puso en alto el nombre de Miami".

Añadió: "No la conocí personalmente, pero sí sé que fue una mujer muy querida por nuestra comunidad y por eso hoy la honramos".

Calle Margarita Faroy Miami OK
La nueva calle "Margarita Faroy Way" en La Peque&ntilde;a Habana.

La nueva calle "Margarita Faroy Way" en La Pequeña Habana.

La mujer detrás del nombre

Margarita Faroy Batista (20 de junio de 1931 – 12 de enero de 2019) fue una figura central en la comunidad empresarial de Miami.

Tras abandonar Cuba en 1961, llegó a Estados Unidos junto a su esposo, Abel Batista, trayendo consigo no solo la esperanza de un nuevo comienzo, sino también un valioso legado familiar en el mundo de la artesanía y los reconocimientos.

Familiares y amigos la describieron como una figura querida, comprometida con el servicio a su comunidad a través de actividades caritativas e iniciativas que la convirtieron en un ejemplo de compasión, generosidad y responsabilidad cívica.

Iveth Mendez hija Margarita Faroy calle Miami
Ivette Faroy M&eacute;ndez, hija de Margarita Faroy.

Ivette Faroy Méndez, hija de Margarita Faroy.

Casa Faroy, legado de casi un siglo

La historia empresarial de la familia comenzó en La Habana, Cuba, en 1926, cuando los padres de Margarita, Emilio y María Faroy, fundaron la Casa Faroy original, especializada en objetos de arte y trofeos.

En 1965, cuatro años después de su llegada a Miami, Margarita y su esposo Abel restablecieron el negocio familiar en el corazón de La Pequeña Habana, fundando Casa Faroy Trophies en la 2345 NW 7th Street, donde ha operado ininterrumpidamente por casi 60 años.

Desde sus inicios, la tienda se convirtió en una institución, conocida no solo por sus trofeos, placas y medallas de alta calidad, sino también por su ambiente cálido y su emblemática hospitalidad con café cubano.

Tras el fallecimiento de Margarita en 2019 y de Abel en 2020, el negocio ha continuado bajo la dirección de sus hijos, Ivette, Emilio y María, y sus nietos, manteniendo viva la tradición a través de tres generaciones.

Comisionado Miguel Angel Gabela Calle Margarita Faroy
El comisionado munipal Miguel &Aacute;ngel Gabela.

El comisionado munipal Miguel Ángel Gabela.

Reconocimiento Oficial

El nombramiento de la calle fue el resultado de un esfuerzo cívico que reconoció formalmente las contribuciones de Margarita Faroy.

El 24 de abril, la Comisión de la Ciudad de Miami aprobó la Resolución R-25-156 para designar la porción de Northwest 23rd Court desde Northwest 7th Street hasta Northwest 11th Street como "Margarita Faroy Way". Esta decisión fue ratificada el 1 de julio por la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade.

La iniciativa fue patrocinada principalmente por el comisionado Miguel Ángel Gabela en la Ciudad de Miami y apoyada por la Comisionada Eileen Higgins a nivel de Condado, para asegurar que el legado de Faroy quedara inmortalizado en el tejido urbano de la comunidad miamense.

"El nombre de esta calle es más que un honor para mi madre; es un reconocimiento al amor, el sacrificio y el compromiso de nuestra familia con Miami", declaró su hija Ivette Faroy Méndez.

"Margarita Faroy Way" es ahora un símbolo permanente de la resistencia, dedicación y el impacto positivo de una mujer que, junto a su familia, ayudó a construir la identidad multicultural y emprendedora de Miami.

Temas
Te puede interesar

Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL

La Ermita invita a celebrar Fiesta de la Caridad con peregrinación y misa solemne en Miami

Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad anuncia celebración en honor a Nuestra Señora de la Caridad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent
CASA BLANCA

Secretario del Tesoro: EEUU está listo para "medidas fuertes" contra Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

Israel ataca Qatar en busca de Hamás

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump
INMIGRACIÓN

Tom Homan acusa a medios de manipular denuncias contra el ICE: "Son repugnantes"