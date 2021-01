Miami niega haber vacunado a extranjeros o turistas

No obstante , dijo haber presentado un proyecto de ley que está respaldado por la Comisión municipak, pidiéndole a abogado de la Ciudad y al administrador que tome todos los pasos necesarios para asegurar que en la ciudad "no le demos prioridad a personas que no vivan en nuestra comunidad”.

Según el alcalde, deben ser priorizadas las personas mayores vulnerables de la comunidad. Posteriormente, la población general de residentes, antes de las personas que no vivan aquí.

“Ellos son quienes tienen negocios aquí, trabajan aquí, viven aquí y pagan impuestos aquí”, puntualizó.

En el momento que transcurría la rueda de prensa, la Comisión de la ciudad analizaba un proyecto de vacunación presentado por el jefe de Departamento de Bomberos, Joseph F. Zahralban.

Tras escucharlo y debatirlo, los comisionados aprobaron una resolución para que Zahralban vuelva a presentar el próximo martes 19 de enero, ante la Comisión, un plan de vacunación exclusivamente de la ciudad. Donde se refleje presupuesto, logística y la infraestructura necesaria para administrar 1.000 dosis diarias a personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta a aquellos con movilidad reducida.

Según el propio jefe de bomberos, hace dos semanas y media la Ciudad recibió 850 dosis de la vacuna fabricada por la farmacéutica Moderna con el propósito de inocular a los bomberos. Hasta hoy, solo han sido capaces de administrar 250.

Esa información produjo el asombro de Joe Carollo, comisionado del distrito 3 del municipio, quien señaló: “Es frustrante, usted nos está desarrollando un plan para administrar 100.000 vacunas a la semana y tiene 600 dosis sin poner, desde hace 20 días, habiendo en la ciudad funcionarios de primera línea, entre ellos bomberos, que no han recibido la vacuna”.

Por su parte, Kent Russell, comisionado por el distrito 2, preguntó a la oficina de la abogada de la Ciudad si era legal administrar vacunas solo a residentes de la ciudad.

“Obviamente, se trataría de un programa de vacunación de la ciudad, es de suponer que podría priorizar a los residentes del nuestro municipio”, sostuvo un representante de la abogada. No obstante, acordaron revisar las regulaciones impuestas por el gobierno estatal y federal al respecto.

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis, recientemente, aseguró que el gobierno estatal iba a administrar las dosis que cada institución fuera capaz de administrar. “No hacemos nada con enviar vacunas a alguien que después es incapaz de ponerlas”.

Hasta la fecha, en Florida, con una población de 21.4 millones de habitantes, de ellos, 4.5 millones de la tercera edad, ha administrado algo más de 775.000 dosis de vacunas contra el COVID-19.

