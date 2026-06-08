EEUU exige que Irán conceda acceso al organismo nuclear de la ONU, según proyecto de resolución

Munición guiada de precisión JDAM de la Fuerza Aérea de EE. UU. y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer se encuentran en la pista al amanecer sobre la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña, el 8 de abril de 2026. EE. UU. e Irán acordaron un alto el fuego condicional de dos semanas con la condición de la reapertura temporal del Estrecho de Ormuz, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump. (Reino Unido)

VIENA.- Estados Unidos exige que Irán proporcione información "precisa" sobre sus reservas de uranio enriquecido y conceda a la agencia nuclear de la ONU acceso "sin demora", según un proyecto de resolución al que tuvo acceso la AFP el lunes.

Se prevé que el proyecto de resolución se someta a votación esta semana en la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que comenzó a reunirse el lunes.

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La semana pasada, el OIEA reiteró en un informe confidencial que la falta de acceso a los sitios nucleares en Irán constituía un "motivo de preocupación en materia de proliferación".

El proyecto de resolución afirma que es "esencial y urgente" que Irán proporcione a la agencia, "sin demora", "información precisa sobre la contabilidad de material nuclear y las instalaciones nucleares sometidas a salvaguardias en Irán".

Teherán también debe "conceder a la agencia todo el acceso que necesite para verificar esta información", añade.

Para ser aprobado, el proyecto de resolución debe ser presentado y recibir el visto bueno de la junta de gobernadores del OIEA, compuesta por 35 miembros.

En una rueda de prensa tras la apertura de la reunión de la junta, el director del OIEA, Rafael Grossi, declaró que había mantenido "contactos esporádicos con el ministro de Relaciones Exteriores (de Irán) y otros, pero, básicamente, el canal de comunicación está roto".

El OIEA no ha tenido acceso a algunas instalaciones nucleares clave en Irán desde que Israel, junto con Estados Unidos, inició en junio de 2025 un conflicto de 12 días que incluyó ataques contra sitios nucleares.

Las instalaciones nucleares también han sido alcanzadas en la guerra que estalló el 28 de febrero. Desde entonces, el OIEA ha reclamado repetidamente acceso.

Antes de los ataques estadounidenses de junio de 2025, el OIEA calculó que Irán poseía aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%.

Esto está muy por encima del límite del 3,67% fijado por un acuerdo de 2015 con Irán que ahora está roto. Para fabricar un arma nuclear es necesario uranio enriquecido al 90%.

El destino de estas reservas es incierto.

Israel y Estados Unidos acusan a Irán de querer fabricar un arma nuclear, algo que Teherán niega e insiste en su derecho a la tecnología con fines civiles.

El sábado, Irán calificó de "instrumento de presión política" el informe del OIEA en el que se expresa preocupación por la falta de acceso a los sitios nucleares iraníes.

FUENTE: Con información de AFP