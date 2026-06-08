Annette Taddeo lanza candidatura al cargo de director financiero de Florida

MIAMI. - La exsenadora estatal demócrata Annette Taddeo anunció su candidatura al cargo de director financiero de Florida —conocido por sus siglas en inglés como CFO— con la promesa de proteger a las familias del estado frente al alza descontrolada en los costos de los seguros, exigir cuentas a las aseguradoras y combatir la corrupción en Tallahassee.

La empresaria de origen colombiano formalizó su aspiración desde Miami mediante un video de lanzamiento, en una contienda que se definirá en las elecciones generales del 3 de noviembre y en la que buscaría arrebatar el puesto al actual titular republicano, Blaise Ingoglia, designado por el gobernador Ron DeSantis en 2025.

Crisis de los seguros

Taddeo centró su lanzamiento en el encarecimiento de las pólizas de vivienda, uno de los problemas más sensibles para los hogares floridanos. La aspirante sostuvo que el costo de esos seguros se duplicó y luego se triplicó para muchas familias, mientras los responsables políticos del estado —según dijo— “no actuaron” o incluso “agravaron la situación”.

“Las familias de Florida ya no aguantan más. La factura de su seguro de vivienda se duplicó. Luego se triplicó. ¿Y los políticos en Tallahassee? Hicieron la vista gorda, o lo empeoraron”, afirmó Taddeo en su video de lanzamiento. La candidata enmarcó su aspiración como una defensa del consumidor frente a los intereses especiales y el statu quo.

Papel del director financiero estatal

El cargo de CFO supervisa las finanzas de Florida, regula a la industria aseguradora y funciona como fiscalizador del gasto público.

Taddeo planteó que su gestión se enfocaría en proteger a los consumidores, aumentar la transparencia del gobierno estatal, eliminar el despilfarro y garantizar una administración responsable de los recursos de los contribuyentes.

“La CFO debe proteger a los consumidores, supervisar a las compañías de seguros y servir como guardiana de los contribuyentes. Sin embargo, los floridanos han visto cómo la élite protege intereses especiales mientras las familias pagan las consecuencias”, declaró.

Tablero electoral en disputa

La entrada de Taddeo aporta un nombre demócrata de peso a una contienda que hasta ahora carecía de aspirantes de ese partido. Del lado republicano, Ingoglia debe superar una primaria prevista para el 18 de agosto de 2026, en la que también compiten el senador estatal Joe Gruters —respaldado en su momento por el presidente Donald Trump—, además de Frank Collige, Benjamin Horbowy y Kevin Steele.

DeSantis nombró a Ingoglia en julio de 2025 para cubrir la vacante que dejó Jimmy Patronis tras ser electo al Congreso, y lo respaldó para un periodo completo en diciembre.

Una encuesta divulgada en mayo por la organización Ruth's List Florida situó a Taddeo por delante de Ingoglia en un escenario hipotético, con una ventaja de 39.2 % frente a 37.6 %, diferencia que se ampliaba a 45.1 % contra 40.9 % una vez que los votantes conocían datos biográficos de cada aspirante.

El sondeo, realizado entre 1.828 votantes probables del 23 al 30 de abril con un margen de error de 2.8 puntos, le otorgó además una ventaja de 18 puntos entre los electores sin afiliación partidista.