Durante años, Sara desarrolló rutinas físicas para responder a las exigencias de espectáculos profesionales de alto nivel.

MIAMI.- Después de más de diez años en la primera línea de la industria internacional del entretenimiento, la bailarina, coreógrafa y directora artística Sara Hernández inicia una nueva etapa profesional en el sur de la Florida con el lanzamiento de FITBIZA, un concepto de acondicionamiento físico inspirado en el rigor de los escenarios de Ibiza.

La propuesta surge de la trayectoria de Hernández en producciones de gran formato en la isla española, donde no solo formó parte de los elencos principales, sino que asumió la dirección coreográfica y el entrenamiento de equipos de bailarines para espectáculos de alta exigencia física.

A lo largo de su carrera, su trabajo ha estado vinculado a montajes de referentes globales de la música electrónica como David Guetta, Black Coffee, Dimitri Vegas & Like Mike, Calvin Harris, Martin Garrix y Tiësto.

El rigor escénico aplicado al bienestar

Bajo el lema Inspired by the Stage. Designed for the Body (Inspirado en el escenario. Diseñado para el cuerpo), FITBIZA busca democratizar las rutinas de preparación que tradicionalmente se reservan para los artistas antes de salir a escena.

El sistema integra trabajo de fuerza, resistencia cardiovascular, coordinación y movilidad, enfocándose en la disciplina y el control corporal propios de la danza profesional, pero adaptados a personas que buscan una alternativa dinámica dentro del mundo del fitness y el bienestar.

Emprendimiento y reinvención

Con este lanzamiento, Hernández traslada su experiencia en la escena europea hacia el ámbito empresarial y del estilo de vida, apostando por un modelo de negocio propio que combina el emprendimiento femenino con la salud física. El proyecto plantea una transición natural entre el espectáculo y el entrenamiento cotidiano, capitalizando años de preparación atlética detrás de bambalinas.