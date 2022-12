Miami se prepara para celebrar la llegada del nuevo año en Bayfront Park

No obstante, la gran naranja The Big Orange, que marca los últimos segundo del Año Viejo, al deslizarse por la fachada de la torre del InterContinental Hotel, no estará por tercer año consecutivo.

"Debido al brote de gripe y a la gente que viene de todo el país, decidimos no hacerlo con The Big Orange para atraer a tanta gente", declaró Steve Carpenter, conocido como Mr. Neon y creador de la lumínica figura.

“Pero tendremos una naranja digital en el edificio y una cuenta regresiva", anticipó, para anunciar la llegada del nuevo año y el comienzo de una lluvia de fuegos artificiales.

La administración del parque público recalcó que “no se permite la entrada al lugar con bebidas alcohólicas, sea en botellas o latas, ni neveras portátiles o fuegos artificiales”.

De hecho, la Policía de Miami anuncia el cierre de varias vías, entre las que se encuentran Biscayne Boulevard y Flagler Street, y exhorta a la población a viajar en Metro, Metromover o autobuses para evitar el congestionamiento vehicular.

Por otra parte, el servicio de pequeños autobuses, tipo trolley, de Miami, que conectan importantes barriadas de la ciudad con el centro, funcionarán hasta las 2 am del domingo 1 de enero.

Otros lugares

En Miami Beach, una buena parte de Ocean Drive será cerrada al tráfico para habilitar y festejar la ocasión.

A la medianoche, cientos de fuegos artificiales iluminan la noche.

Fort Lauderdale también celebra la ocasión en Esplanade Park, a partir de las 4:30 p.m., con música en vivo y la siempre esperada cuenta regresiva de los últimos segundos del año que termina.

En Key West también hay fiesta, muy al estilo de los Conchs. En Sunset Pier se reúnen miles de personas para ver caer un enorme trozo de key lime pie en una copa de margarita al filo de la medianoche, mientras una caracola gigante de papel maché desciende sobre el techo del famoso Sloppy Joe's Bar.