Miami será sede de encuentro para impulsar la educación en América Latina y el Caribe

“Somos una escuela internacional de educación popular, integral y promoción social que cuenta en su red educativa mundial con escuelas, institutos universitarios, emisoras de radio, centros de capacitación laboral y otras iniciativas de programas sociales. Tenemos 1 millón 300 mil estudiantes y participantes de este proyecto alrededor del mundo, presencia en más de 22 países, y más de 1.600 puntos geográficos donde se realiza nuestra acción educativa. Además de 41.000 trabajadores apoyando la misión”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS Carlos Fritzen S.J., Coordinador General de la Federación Internacional de Fe y Alegría.

Sobre el evento

“Escuelas que cambian el mundo” será el nombre del encuentro que tendrá lugar en el salón Bowman del Hotel Biltmore, de Coral Gables, donde se contará con la participación de representantes de “Fe y Alegría” de distintos países, quienes expondrán la importante labor que realiza la organización especialmente en América Latina y el Caribe, países donde la problemática social tiene directa relación con los emigrados que radican en el Sur de La Florida, y donde además se hará presente Jorge Cela, SJ., Director del Centro Loyola, quien viene desde Cuba.

“Entendemos la educación como un bien público y como un derecho humano. Por eso lo que marca nuestro accionar es llevar una propuesta pedagógica y ética a donde está la gente que más lo necesita. Nuestra misión es educar a personas para que cambien el mundo, porque la educación transforma a las personas, y de este modo las personas son capaces de mejorar su contexto social”, dijo Fritzen.

Sobre “Fe y Alegría”

La Federación Internacional de Fe y Alegría es una iniciativa de gestión privada sin fines de lucro. Poseen una inspiración cristiana, pero definen su trabajo como amplio, plural, ecuménico y con múltiples denominaciones religiosas. La iniciativa fue fundada por el padre José María Vélaz en 1955 en Caracas, Venezuela. En la actualidad su rol es clave en la contención y educación de los más pobres, y su mayor meta es potenciar el desarrollo personal y el progreso social, misión que impulsan estableciendo alianzas con donantes de todo el mundo.

“Tenemos el reto de trabajar con la juventud para impulsar el liderazgo participativo, promover una cultura de paz, disminuir la violencia, y terminar con la exclusión. Nuestra misión educativa se ha extendido al África, Haití, y países de Asia como Camboya, donde trabajamos la inclusión y el drama de las inmigraciones”, resaltó Fritzen, destacando también la formación para el trabajo, que es otro frente que abarcan y con el que ayudan a fortalecer el emprendimiento con propósito, la empleabilidad, y la educación de calidad como un derecho para la formación de nuevos educadores.

“En EEUU, tenemos el programa Friends of Fe y Alegría in the United States, y junto a ellos en este evento vamos a dar a conocer lo que hacemos porque la idea es sensibilizar a la comunidad latina de La Florida”.

Por otra parte, Magis Américas, organización no gubernamental de desarrollo jesuita, con sede en Washington D.C., será parte del encuentro en el que se esperan construir más sinergias a nivel mundial, en especial para apoyar a los países donde la crisis social y económica azota, como Venezuela.

“Cuando un país entra en crisis nosotros seguimos trabajando para que la labor educativa sea una forma de seguir fortaleciendo el tejido social y estableciendo comunidades que ayuden a terminar con las problemáticas que se enfrentan. Ahora en Venezuela el tema central es el hambre, por lo que la educación pasa a segundo plano, pero es nuestra tarea demostrar que la educación es lo único que ayuda a construir a largo o mediano plazo la posibilidad de que el país retome su rumbo y pueda salir adelante”, finalizó.

El encuentro “Escuelas que cambian el mundo” se realizará el viernes 6 marzo, desde las 8 de la mañana, en el salón Bowman del Hotel Biltmore de Coral Gables.