Integración fragmentada en un orden comercial multipolar: América Latina, África y la búsqueda de la convergencia

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.

El comercio global está experimentando una reconfiguración estructural que está transformando la geografía del poder económico. En lugar de converger en un sistema unificado, América Latina y el Caribe (ALC) y África se integran a través de vías fragmentadas y divergentes. El resultado es una arquitectura emergente de conectividad parcial, donde las regiones interactúan sin alcanzar una alineación sistémica.

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La participación externa de África refleja una creciente diversificación. Los lazos tradicionales con Europa y Norteamérica siguen siendo importantes, pero ya no son pilares exclusivos. En cambio, África está colaborando con un conjunto más amplio de socios, entre ellos China, India y, selectivamente, Rusia, Turquía y los Estados del Golfo. Estos actores desempeñan funciones diferenciadas en la diversificada arquitectura externa de África. China domina la financiación de infraestructuras, India se expande en el sector farmacéutico y los servicios digitales, mientras que los Estados del Golfo y Turquía fortalecen sus posiciones en logística, puertos e inversiones relacionadas con la energía. Esta configuración no refleja una mayor autonomía, sino más bien una reconfiguración de la dependencia externa de múltiples socios.

América Latina y el Caribe (ALC) presenta una configuración diferente, pero igualmente fragmentada. A pesar de su comparable potencial demográfico y productivo, permanece profundamente integrada en sistemas de producción Norte-Sur establecidos, centrados en Estados Unidos y la Unión Europea. Al mismo tiempo, su relación con Asia se ha expandido de manera desigual, con China emergiendo como el principal socio comercial para varias economías (en particular Brasil, Chile y Perú), influyendo cada vez más en las exportaciones regionales de productos básicos.

Esta creciente interdependencia económica refuerza el papel de China en la estructura del comercio exterior de Sudamérica y posiciona a ALC dentro de esferas económicas externas superpuestas y, en ocasiones, competitivas. Estas dinámicas están reconfigurando las cadenas de suministro, los patrones de inversión en infraestructura y la exposición geopolítica de manera altamente asimétrica entre los países. En lugar de fortalecer la cohesión regional, refuerzan la divergencia interna, ya que las estrategias comerciales y de inversión se orientan cada vez más hacia el ámbito nacional, mientras que los mecanismos de coordinación regional se debilitan. Esta tendencia es evidente en el Mercosur, donde los Estados miembros persiguen estrategias externas distintas, incluyendo la colaboración bilateral con socios externos, como lo demuestra la búsqueda de Uruguay de un Tratado de Libre Comercio con China.

Una limitación fundamental en las relaciones entre América Latina y África es la suposición de complementariedad estructural. En realidad, ambas regiones ocupan posiciones periféricas bastante similares en las redes de producción globales, especializándose en la exportación de materias primas y con una integración limitada en segmentos de mayor valor. Esto genera una paradoja: en lugar de socios naturales, a menudo funcionan como competidores latentes dentro de cadenas de valor superpuestas.

Esta similitud se ve reforzada por la limitada diversificación en la cadena de valor. Sin una expansión hacia el procesamiento, la manufactura, los servicios y la integración digital, las relaciones económicas Sur-Sur siguen limitadas por estructuras de exportación superpuestas, concentradas en materias primas con alto contenido de carbono.

Estas dinámicas se intensifican debido a la regulación climática y comercial. El Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la Unión Europea está incrementando los costos de cumplimiento para las exportaciones con alto contenido de carbono, como el acero, el aluminio y los fertilizantes. Esto acelera la presión para la modernización industrial y la producción baja en carbono en ambas regiones. Como resultado, la transformación verde se está convirtiendo en un requisito para la competitividad, más que en una opción estratégica.

Estas presiones regulatorias también resaltan la creciente importancia de la negociación colectiva a nivel regional. Tanto para América Latina como para África, el desafío estratégico ya no radica solo en la adaptación a las normas externas, sino en la capacidad de moldearlas colectivamente. En este contexto, los marcos regionales como el Área de Libre Comercio Continental Africana (ACFTA) y el Mercosur podrían funcionar como plataformas coordinadas para negociar normas de cumplimiento ambiental, digital y comercial con los principales socios externos. Al armonizar las posturas regulatorias y los estándares técnicos, estos bloques podrían reducir el riesgo de que países individuales sean señalados en las negociaciones regulatorias.

Al mismo tiempo, ambas regiones están integradas en las cadenas de suministro globales de minerales críticos esenciales para la transición energética. Sin embargo, la generación de valor dependerá de su capacidad para avanzar hacia el procesamiento, la certificación y los ecosistemas industriales verdes. Sin coordinación, la transición corre el riesgo de profundizar la divergencia en lugar de propiciar la convergencia.

Estas dinámicas reflejan una transformación más amplia de la arquitectura del comercio global. El sistema se está fragmentando en lógicas de integración superpuestas que impulsan a los países en diferentes direcciones estratégicas. África está diversificando activamente sus relaciones externas a través de múltiples polos geopolíticos, multiplicando las alianzas, pero sin lograr una integración sistémica profunda. Por el contrario, América Latina y el Caribe se encuentra atrapada en una creciente tensión entre sus anclas históricamente arraigadas en Norteamérica y Europa y su creciente interdependencia económica con China. El resultado es una creciente disonancia estructural en la que las estrategias de alineación externa debilitan cada vez más la coherencia interna y regional.

En ambas regiones, estos patrones de fragmentación se ven reforzados por las limitaciones financieras e institucionales que actúan como aceleradores de la desconexión. La alta volatilidad cambiaria, el elevado riesgo soberano y la limitada financiación a largo plazo siguen desalentando la inversión interregional, impidiendo el surgimiento de líderes de la integración del sector privado. Iniciativas como BRICS Pay reflejan intentos de reformar los sistemas de liquidación, pero siguen limitadas por la fragmentación, la interoperabilidad limitada y las prioridades geopolíticas divergentes.

La volatilidad política interna añade otra capa de inestabilidad. En América Latina, los ciclos electorales suelen modificar la política comercial. En África, la fragilidad de la gobernanza y las perturbaciones de seguridad interrumpen corredores de conectividad clave. Estos factores debilitan la durabilidad de la integración y subrayan la importancia de la resiliencia sistémica.

En este contexto, la colaboración entre América Latina y el Caribe y África requiere un cambio de la cooperación declarativa a la infraestructura operativa. Esto incluye mecanismos de compensación Sur-Sur para reducir el riesgo cambiario, mecanismos de seguros de riesgo para mitigar el riesgo de la inversión, entornos de pruebas regulatorios digitales para la gobernanza de las fintech y cadenas de valor verdes integradas que vinculen los minerales críticos, el procesamiento y los sistemas de energía limpia. Sin tales mecanismos, ambas regiones corren el riesgo de permanecer estructuralmente vinculadas pero funcionalmente desconectadas.

De anclas fragmentadas a arquitectura emergente

El sistema de comercio global se está volviendo simultáneamente multipolar y fragmentado. Ambas regiones permanecen desconectadas no por falta de complementariedad, sino por la competencia de productos básicos, las limitaciones financieras, los débiles vínculos interregionales y las persistentes asimetrías históricas.

Una transformación paralela está surgiendo a través de la conectividad impulsada por la infraestructura. El corredor logístico Brasil-África desarrollado por DP World refleja un nuevo modelo de integración impulsado por operadores logísticos e inversores en infraestructura, en lugar de estados o bloques comerciales formales.

Sin embargo, esto representa una conectividad funcional sin coherencia institucional. Si bien estos corredores reducen la distancia y los costos de transacción, no resuelven la fragmentación estructural en finanzas, regulación o integración de la cadena de valor. En términos más generales, el comercio global está experimentando una reespacialización impulsada por el riesgo, donde las crisis geopolíticas y las vulnerabilidades en los puntos críticos están impulsando a los actores logísticos a experimentar con configuraciones alternativas Sur-Sur e interoceánicas. La geografía del comercio está cada vez más marcada tanto por la resiliencia como por la eficiencia.

La cuestión clave es si estos corredores emergentes pueden evolucionar de puentes fragmentados a un sistema coherente. En la actualidad, constituyen la estructura inicial de una nueva arquitectura: de alcance creciente, visible en su forma, pero aún institucionalmente incompleta.

Danilo Desiderio es Doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Salerno. Director Ejecutivo de Desiderio Consultants (Nairobi) y Asociado Senior del Instituto de Política Económica y Social del Cuerno de África (HESPI).