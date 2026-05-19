Vuelve "Miami es un chiste" y reúne a 55 comediantes de Latinoamérica y España

MIAMI.- El festival internacional de comedia en español Miami es un chiste está listo para hacer reír a Florida y convertirla en la capital del humor latino.

Con una programación de 28 shows y 55 de los humoristas más reconocidos de América Latina y España, quienes combinarán sátira política aguda, narrativa cultural, perspectivas femeninas y humor universal, estos comediantes conectan con audiencias de distintas culturas y generaciones.

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El festival, patrocinado por Adriana Tovar Attorney At Law, Premium Beer Polar, P.A.N. US, y Tepuy Travel LLC., se presenta en Miami del 21 al 31 de mayo en el Miami Improv Comedy Club, y del 3 al 6 de junio en el Rosen JCC de Orlando, y los boletos están disponibles en www.miamiesunchiste.com.

Invitados

Desde los escenarios de stand-up hasta el contenido digital, ellos están moldeando lo que significa ser latino hoy, utilizando la comedia para celebrar la identidad, desafiar estereotipos y construir comunidad. La impresionante lista de talento incluye a:

Argentina: Laila Roth, Florencia Rizzo, Lucas Lauriente, Gonzalo Mihail

Brasil: Fabio Rabin

Chile: Fabrizio Copano

Colombia: Pamela Ospina, Silvia de Frente, Juan Cajiao

Costa Rica: Stephan Dyer

Cuba: Bonco Quiñongo, Rami Cuba, Manu, Ailín González, Alberto Rojas, Carlos Hernández

Guatemala: Tarek Turjman

España: Galder Varas, David Cepo, Andreu Casanova • Estados Unidos: Paul Elia

México: Alexis de Anda, Ricardo O'Farrill

República Dominicana: Patricia Peña, Ariel Santana, Iván Manito, Tommy El Playboy, Davinci Beau, César Pichardo, Splou

Perú: Jaime Ferraro

Puerto Rico: Standoperos: Titito Sánchez, Cristina Sánchez, Erick Bonilla y Ernesto Rolón; Kiko Blade, Keropi Sánchez, Luis Ponce, Juliana Rivera, El Mago y Yo.

Venezuela: Nanutria, Kabeto, Luis Chataing, Led Varela, Francisco Ramos, Abelardo, Neisser, Daniel Pistola, Yxa Fuentes, Edmary Fuentes, Heli Arraga, Wasmo Huerta, Adelmo Gauna, Michelle Dernersissian, Lui Vizcaya, Alex Goncalves, Daniel Trujillo, Ron Chávez, Milton Granadillo, Nadia María.

Programación

Como parte de la programación en Miami, el festival presentará por primera vez dos shows completamente en inglés con la participación de Fabio Rabin, Francisco Ramos, Paul Elia, Carlos Hernández y el invitado especial Milton Granadillo, ampliando así su alcance a nuevas audiencias.

La expansión a Orlando representa un paso estratégico en la evolución del festival, permitiendo conectar con una audiencia latina diversa y en crecimiento en el centro de Florida. Esta nueva sede no solo amplía el alcance geográfico del evento, sino que refuerza su misión de posicionar la comedia en español como una fuerza cultural relevante a nivel nacional.

Más que un festival, Miami es un Chiste es una plataforma de conexión cultural que une artistas, creadores, profesionales de la industria y audiencias multiculturales. La programación incluye presentaciones de stand up, pódcasts en vivo y sketches reflejando la diversidad de estilos, acentos y perspectivas que caracterizan al humor latino contemporáneo.

Con esta edición, el festival continúa impulsando carreras, fomentando colaboraciones y fortaleciendo a Florida como el epicentro del humor en español en Estados Unidos.