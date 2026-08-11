MSC Cruises y Nourish Miami llevan alimentos a residentes vulnerables de Overtown

La alianza entre MSC Cruises y Nourish Miami combina así el voluntariado corporativo con el modelo de recuperación de alimentos de la organización

MIAMI.- MSC Cruises y Nourish Miami unieron esfuerzos para servir más de 200 desayunos calientes y almuerzos para llevar a personas sin hogar y residentes en situación de vulnerabilidad de Overtown, durante una jornada de voluntariado realizada el jueves 6 de agosto en Greater Bethel AME Church.

La iniciativa contó con la participación de decenas de empleados de MSC Cruises, quienes trabajaron junto a voluntarios de Nourish Miami en la preparación, empaque y distribución de los alimentos. Para Adam Snitzer, fundador de Nourish Miami y exejecutivo de MSC Cruises, el objetivo de la organización es conectar a la industria de la hospitalidad de Miami con las personas que enfrentan inseguridad alimentaria.

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“Lo que realmente estamos tratando de hacer es conectar a la industria de la hospitalidad con las personas que padecen inseguridad alimentaria en el núcleo urbano”, dijo Snitzer en declaraciones publicadas por Florida Moving Chronicle.

La organización rescata alimentos excedentes de restaurantes, hoteles, empresas de catering y distribuidores para convertirlos en comidas destinadas a personas necesitadas. Actualmente, Nourish Miami atiende a unas 1.200 personas por semana en comunidades como Overtown, Liberty City, Little Haiti, Allapattah y Brownsville.

La organización rescata alimentos excedentes de restaurantes, hoteles, empresas de catering y distribuidores para convertirlos en comidas destinadas a personas necesitadas FOTO MSC Cruises

La jornada también representó la primera gran iniciativa comunitaria de MSC Cruises desde que la compañía trasladó en enero de 2026 su sede de la División de Cruceros para Norteamérica a Overtown, reforzando su presencia en este histórico vecindario de Miami.

Natasha Fernández, mánager de Media Relations de MSC Cruises, quien también participó en una jornada de voluntariado con Nourish Miami, destacó el impacto de conocer de cerca el problema del desperdicio de alimentos. “Empiezas a entender y aprender que hay tanto desperdicio de alimentos que llega a nuestras comunidades”, señaló.

Fernández también consideró que la colaboración de Nourish Miami con empresas locales puede convertirse en el comienzo de iniciativas de mayor alcance para atender la inseguridad alimentaria en el sur de Florida.

La alianza entre MSC Cruises y Nourish Miami combina así el voluntariado corporativo con el modelo de recuperación de alimentos de la organización, mientras ambas entidades buscan generar un impacto directo en una comunidad de Miami donde la inseguridad alimentaria continúa siendo un desafío.