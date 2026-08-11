Marlins pierden a importante pieza de su ofensiva por lesión

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.

Los Marlins de Miami deberán afrontar sus siguientes compromisos con una baja importante. El paleador Kyle Stowers fue inscrito en la lista de incapacitados de 10 días en la tarde de este martes con un problema en la corva izquierda y el equipo ascendió a Graham Pauley desde la sucursal Triple A Jacksonville para llenar la vacante en el roster.

Stowers, uno de los grandes baluartes del combinado del sur de la Florida en la contienda anterior, tuvo que abandonar el desafío del pasado domingo tras conectar un imparable impulsor de dos rayitas en el quinto acto. Luego de cruzar por la primera almohadilla, el toletero comenzó a cojear y a tomarse con la mano la parte trasera de su pierna izquierda.

El cañonero inició la presente campaña en la lista de marginados con una lesión en la corva derecha y realizó su debut en el certamen el 19 de abril tras completar una asignación de rehabilitación de cinco juegos en Triple A.

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Desde el 1 de junio, Stowers registraba 13 jonrones, 41 carreras remolcadas y un OPS de .867 en 57 encuentros disputados y se había convertido en el primera base regular de los peces desde mediados de junio, con la finalidad de hacer viable la oportunidad de que Heriberto Hernández, Griffin Conine, Owen Caissie y Liam Hicks se mantuviera también en la alineación.

Con la partida de Hicks rumbo a los Rays de Tampa Bay antes de la fecha límite de cambios, Conine, Pauley y Leo Jiménez se perfilan como las principales alternativas para los Marlins en la inicial durante el tiempo en que Stowers permanezca inactivo.

Sólida primera impresión

El lanzador Jace Beck dejó una primera impresión casi perfecta en su estreno dentro de la organización de los Marlins. El derecho, adquirido en la fecha límite de canjes, lanzó un no-hitter de cinco entradas en un desafío del Triple A Jacksonville que fue recortado por la lluvia el domingo.

Dicha salida marcó la cuarta para Beck en la que no permite imparables en el vigente torneo. Los Cachorros de Chicago cambiaron al diestro hacia Miami, junto con el infielder Jonathon Long, por el serpentinero zurdo Braxton Garrett el lunes.