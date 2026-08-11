martes 11  de  agosto 2026
REGRESO A CLASES

Más de 37.000 alumnos vuelven a las aulas católicas del sur de Florida

El curso 2026-2027 comienza con una matrícula en ascenso y una propuesta que combina formación académica, fe y servicio comunitario

La Arquidiócesis de Miami dispone de 65 centros educativos que administra en Miami-Dade, Broward y Monroe.

La Arquidiócesis de Miami dispone de 65 centros educativos que administra en Miami-Dade, Broward y Monroe.

IMAGEN GENERADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Arquidiócesis de Miami recibió este martes a más de 37.000 estudiantes en los 65 centros educativos que administra en Miami-Dade, Broward y Monroe para iniciar el periodo lectivo 2026-2027.

El sistema atiende desde la primera infancia hasta el duodécimo grado. Su estructura incluye también tres preescolares independientes y una plantilla superior a 3.000 docentes y empleados.

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Autoridades eclesiásticas atribuyen el incremento de las inscripciones al interés de las familias por una enseñanza que integre exigencia académica, principios religiosos y compromiso con la comunidad.

El regreso a los salones estuvo precedido por semanas de preparación entre maestros, directores y personal administrativo. Las instituciones abrieron sus puertas a niños y adolescentes de diferentes edades, incluidos bebés matriculados en programas especializados.

Durante los últimos años se han inaugurado o recuperado cuatro planteles para responder a la demanda. Varios establecimientos alcanzaron su capacidad máxima y mantienen listas de espera.

Entre las incorporaciones recientes figura un campus de Holy Rosary–St. Richard en Palmetto Bay, dedicado a menores desde los tres meses hasta Pre-K4. La ampliación busca cubrir la necesidad de servicios para esa etapa en el sur de Miami-Dade.

La Basilica School of St. Mary Star of the Sea, en Key West, fortaleció igualmente su nivel secundario tras reabrir esa división y estrenar un edificio destinado a los grados superiores.

Las becas estatales han facilitado el acceso a esta alternativa. Datos divulgados en 2026 indican que 64 de los 65 colegios participan en el Florida Tax Credit Scholarship Program, administrado por Step Up For Students.

La cifra de beneficiarios pasó de aproximadamente 12.000 en 2023 a más de 30.700 este año. El apoyo económico promedia cerca de $8.000 por alumno, aunque el monto varía según el grado y otras condiciones.

Además del currículo regular, la propuesta incorpora orientación espiritual, actividades pastorales y proyectos de asistencia social. Su propósito consiste en preparar a los jóvenes para la universidad y la vida profesional, junto con el desarrollo de valores y responsabilidad cívica.

Encabezada por el arzobispo Thomas Wenski, la Arquidiócesis de Miami comprende 109 parroquias y misiones. Su organización escolar figura entre las mayores de orientación católica en el sureste de Estados Unidos.

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