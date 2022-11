¿Por qué Juntas y revueltas?

Ana: Ambas tenemos una trayectoria de ser bastante polémicas, incisivas, unas mujeres fuertes, y también hemos estado juntas por muchos años recorriendo un camino largo que ha derivado en una amistad personal. Principalmente lo que nos unió fue la causa de la libertad de Cuba. Y luego, otra serie de valores que compartimos: la visión de unas mujeres que también tenemos derecho a ser de derecha, defendemos la feminidad, la libertad, la propiedad privada, el derecho a la vida.

Esos puntos en común nos hacen estar juntas, pero no calmadas ni separadas, sino revueltas, siempre tratando de agitar la mente de las personas, de entrar ahí, de sembrar la duda desde la razón, decir ‘no seas crédulo, cuestiónate todo’.

Liu: Creamos el programa precisamente porque veíamos que faltaba una visión de parte de la mujer cubana, que no estaba representada en los medios sociales. Vemos que hay muchas mujeres feministas, mujeres que defienden una postura radical a favor del aborto, de atacar a los hombres, que consideran la masculinidad tóxica. Y nosotras queríamos crear un espacio para la mujer de derecha.

La prensa muchas veces —y por eso te agradezco mucho— no cubre a la mujer de derecha, y muchas veces la feminista ignora la mujer cubana abusada en Cuba. Creo que era muy necesario para, desde la femineidad defender la vida, la familia, el amor, la diversidad, pero también la masculinidad y el patriarcado, que no es un sistema opresivo, sino un sistema de respeto y que se basa en la protección del hombre hacia la mujer.

¿Qué tienen las mujeres para ofrecer a la comunidad?

Ana: Creemos que las mujeres, más que empoderadas, somos poderosas, esto es una frase que repite la historiadora Mamela Fiallo, que nos gusta mucho. A nosotras las mujeres no hay que empoderarnos porque somos poderosas. Desde la república, desde el estado de derecho y con leyes fuertes, y desde la educación, podemos tener generaciones de mujeres fuertes, que no compramos fácilmente el discurso del feminismo, menos este de la tercera o cuarta ola, donde es prácticamente un odio hacia el varón, esa es nuestra opinión. Al ser humano hay que mirarlo y juzgarlo por sus acciones como tal y no por su género. Somos extremadamente pro mujer aunque no compartimos esos valores feministas de la sororidad.

Somos el ejemplo del trabajo conjunto de mujeres. En el programa somos un equipo de mujeres. Hay una especialista en crédito y finanzas, en economía, en bienes raíces, mujeres brillantes, bellas, madres, emprendedoras, dueñas de negocios, políticas. Nuestra plataforma, de manera espontánea, ha dado voces desde el minuto cero a un número grandísimo de mujeres. Las mujeres no tenemos que renunciar a la feminidad para hacernos respetar.

Las mujeres cubanas de derecha debemos ser escuchadas, no podemos seguir siendo aisladas, no podemos seguir siendo obviadas y mucho menos estigmatizadas.

¿Cómo se puede cambiar esa narrativa?

Ana: Leía un titular que decía ‘mujeres feministas denuncian el abuso policial contra mujeres cubanas’. ¿Por qué no sale un titular donde diga ‘mujeres de derecha se preocupan, denuncian el abuso por parte del comunismo en Cuba’? Eso no ocurre, y me parece que nuestro programa intenta darle voz a ese sector de mujeres que es amplio, y que merece ser escuchado, y sentir orgullo, no vergüenza por sentir ideas legítimas que por siglos y siglos han demostrado que dan resultado.

El capitalismo es un gran liberador de la mujer porque es ahí donde la mujer se libera económicamente y no en sociedades cerradas y controladas. Por eso en Cuba están los asesinatos de mujeres tan altos. Son mujeres que no se pueden liberar de la economía, tienen que quedarse en la misma casa.

Queremos resaltar el valor de la mujer hispana en los Estados Unidos, que es un ejemplo para seguir por cualquier mujer en el mundo. Por supuesto, enfatizando en la mujer hispana en Miami.

¿Qué contenidos ofrecen?

Liu: Hablamos de la actualidad política y social en Cuba y en Estados Unidos. Tenemos varios segmentos de utilidad. Ofrecemos herramientas para toda nuestra audiencia, sobre bienes raíces, crédito y finanzas, macroeconomía, vamos a incorporar a un especialista en bolsa.

Le damos un peso importante a la economía porque en estos tiempos todo el mundo está sufriendo el impacto de una crisis económica a nivel mundial, y en específico de la inflación que estamos viviendo en EEUU. Damos herramientas de cómo manejarnos los que venimos de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no conocemos cómo funciona el sistema realmente y nos incorporamos de cero a la sociedad norteamericana.

¿Cuál es la peculiaridad de esta revista de la mañana?

Ana: Creemos que este espacio no existía, el de una revista de la mañana, pero más sólida. Sin ánimo de ser crítica, en estas revistas matutinas que uno puede ver en la televisión tradicional, donde está la mujer presente, los temas son superfluos, pero también muy útiles. Siento que es un contenido un poco infantilizado, el cosmético, el jabón, cosas así, y dentro de ese mismo nicho, siento que hacen ver a la mujer como aniñadas, endebles, a pesar de que tengan este discurso de fachada de inclusión y de ideología de género. La forma en que la venden es así, no como una mujer que pueda tener un bagaje histórico, político, económico.

En nuestra revista también nos reímos, hablamos de cosas curiosas, de belleza, pero donde puedes ver a mujeres cubanas de Miami hablando de política, de economía, de filosofía, mujeres que leen, que tienen una opinión, que están denunciando, que tienen algo que decir. Lo hacemos ameno, porque es comunicacional, el objetivo es entretener en el buen sentido de la palabra. Entretenimiento no es sinónimo de vacío ni de poca profundidad intelectual. En este caso el formato no es rígido porque es online, y nos permite hacer una simbiosis de formatos y de medios. Toma de la televisión, toma de la radio, pero tiene la flexibilidad, la cercanía y la interacción del mundo de las directas.

¿En qué plataformas está el show?

Ana: Ante todo, queremos agradecer profundamente a las personas que nos han estado apoyando para lanzar este proyecto, y a todos nuestros primeros patrocinadores que han confiado en nosotros. El programa vive en las plataformas de Cubanos por el mundo, y las del influencer Alexander Otaola. Salimos por el YouTube y el Facebook de Cubanos por el mundo, y por nuestros canales de YouTube y Facebook de Juntas y revueltas.

A pesar de tan poco tiempo hemos tenido picos de audiencia muy positivos en una transmisión especial durante las protestas recientes, que cubrimos las manifestaciones en el Versailles y todo lo que estaba ocurriendo en Cuba. Tuvimos más de 2.000 conectados en un sábado en la tarde. Estamos muy contentas, haciéndolo con pasos sólidos, donde nos preocupa entregar un producto de calidad, de altura y con mucho respeto a las personas que nos ven y dedican su tiempo para confiar en nosotros.

¿A dónde apunta el programa?

Liu: Va contra toda esa cultura que al final está desplazando a la mujer a ser solo víctima, o a no ser. Nos pareció que era imprescindible hacer un espacio como este.

Ana: Nuestro programa busca impactar en una generación de una forma constructiva, conservando valores más allá del Estado, pues las libertades no las da el Estado, la libertad es anterior al Estado. Pero eso solo se puede lograr juntándonos a partir de ideas, de propósitos, y revolviendo esto.