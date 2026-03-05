Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.

WASHINGTON. - El Departamento de Estado informó este jueves que Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela en una señal de deshielo tras el derrocamiento del exdictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, la Administración del presidente Donald Trump puntualizó: "Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

Este jueves, Trump aseguró que Venezuela ha sido "estabilizada". Añadió que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston. "Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente", expresó el mandatario.

Tres fases en Venezuela

Tras la operación para capturar a Maduro, el Gobierno Trump estableció un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela. El republicano apuesta por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y jefa encargada del país, para conducir la primera de estas etapas.

El magnate neoyorquino ha alabado repetidamente la labor de la política chavista al frente de la administración interina y su estrecha cooperación con Washington.

En lo que respecta a reconstruir los intercambios diplomáticos, Washington y Caracas hablaron de explorar una reanudación gradual de relaciones para reabrir sus respectivas embajadas.

A finales de enero aterrizó en Caracas Laura Dogu, encargada de negocios estadounidense, para reabrir la misión en suelo venezolano. Pocos días después, la administración de Rodríguez nombró a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante Estados Unidos.

Los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotos después de que, a principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, a lo que Nicolás Maduro respondió rompiendo relaciones.

FUENTE: Con información de AFP/EFE