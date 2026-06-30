Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral

DORAL.- Un niño de 11 años que salió de madrugada a buscar a su madre porque tenía hambre destapó un presunto caso de negligencia infantil que terminó con el arresto de Roxanabel Medina Leon , de 31 años, en Doral.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Doral (DPD), todo comenzó alrededor de las 3:00 a.m. del 25 de junio, cuando un empleado de un complejo residencial observó al menor caminando solo por el estacionamiento. Tras pedirle que regresara a la vivienda y permaneciera allí hasta la llegada de los oficiales, el trabajador volvió a encontrarlo horas después en el vestíbulo solicitando algo de comer y tomar, por lo que le ofreció palomitas de maíz, galletas Biscoff y agua.

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Ante los investigadores, el hijo de Medina explicó que su madre acostumbraba pasar las noches en la residencia de su novio, por lo que permanecía solo con frecuencia. Relató además que en el hogar casi no había víveres y que, en ocasiones, debía trasladarse al domicilio de la pareja de la mujer para alimentarse.

Según el informe policial, aquella madrugada salió a buscar el vehículo de su madre con la esperanza de encontrarla y conseguir algo para ingerir. Contó además que evitó consumir una caja de macarrones con queso porque estaba vencida y que, en otras oportunidades, preparó cereal para bebé mezclado con agua debido a la falta de leche.

El menor añadió que compartía los pocos alimentos disponibles con el perro de la familia porque el animal tampoco recibía alimento de manera regular. Incluso aseguró que la mascota llevaba varios meses sin comer concentrado.

Al inspeccionar el inmueble, los uniformados encontraron escasos víveres, pisos pegajosos, un fuerte olor compatible con orina y heces, un colchón colocado directamente sobre el suelo como única cama del hijo de Medina, cuchillos de cocina al alcance del menor, una jaula con recipientes vacíos para la mascota y un moisés para el infante en deficientes condiciones de higiene.

Las pesquisas revelaron además que en la residencia vivía un bebé de cuatro meses. El niño afirmó que con frecuencia debía despertar a su madre cuando su hermano lloraba porque ella no lo escuchaba.

Posteriormente, los detectives localizaron a Medina en el apartamento de su novio junto al otro hijo. Durante su declaración, la mujer negó haber descuidado a sus hijos y aseguró que el mayor siempre comía cuando ella preparaba alimentos o pedía comida a domicilio. Asimismo, sostuvo que había alimentado al perro la noche anterior y dijo desconocer por qué los recipientes estaban vacíos.

Ambos menores fueron trasladados al Nicklaus Children’s Hospital para una evaluación médica, mientras que Miami-Dade Animal Services asumió la custodia de la mascota.

Medina fue arrestada y enfrenta dos cargos por negligencia infantil y uno por crueldad animal. En su comparecencia inicial, un juez determinó que existía causa probable para la detención en el Centro Correccional TGK, le fijó una fianza de 5.500 dólares y ordenó que permanezca bajo supervisión mientras continúa el proceso judicial.