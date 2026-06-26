Miles de personas se unen en Doral para llevar esperanza a las víctimas de los terremotos en Venezuela

DORAL.- Miles de personas respondieron al llamado de solidaridad con Venezuela y acudieron a la sede de Global Empowerment Mission (GEM), en Doral, para entregar alimentos, medicamentos, agua, pañales y otros artículos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. La masiva participación convirtió el lugar en uno de los principales centros de acopio habilitados en el sur de Florida.

La jornada estuvo marcada por largas filas de vehículos, el respaldo del Departamento de Policía de Doral (DPD) para agilizar el tránsito y el trabajo ininterrumpido de cientos de voluntarios, quienes formaron cadenas humanas para recibir, descargar, clasificar y organizar cada donativo antes de su envío a Venezuela. Ni la lluvia logró detener una movilización caracterizada por el orden, la coordinación y el compromiso de una comunidad unida para tender la mano a las víctimas de la tragedia.