viernes 26  de  junio 2026
EN FOTOS

Miles de personas se unen en Doral para llevar esperanza a las víctimas de los terremotos en Venezuela

La sede de Global Empowerment Mission (GEM) se convirtió en uno de los principales centros de acopio del sur de Florida, donde cientos de voluntarios y miles de donantes reunieron ayuda para los afectados por los sismos.

Desde las 9:00 a.m. y hasta pasada las 4:00 p.m. voluntarios y donantes se dieron cita en este centro de acopio.

Desde las 9:00 a.m. y hasta pasada las 4:00 p.m. voluntarios y donantes se dieron cita en este centro de acopio.

Voluntarios reciben los artículos entregados por la comunidad.

Voluntarios reciben los artículos entregados por la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Cadenas humanas agilizan la clasificación de los suministros.

Cadenas humanas agilizan la clasificación de los suministros.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Participantes descargan artículos de primera necesidad en el punto de recepción.

Participantes descargan artículos de primera necesidad en el punto de recepción.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Residentes llegaron con vehículos cargados de provisiones.

Residentes llegaron con vehículos cargados de provisiones.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La jornada reflejó el compromiso de la comunidad con las familias damnificadas.

La jornada reflejó el compromiso de la comunidad con las familias damnificadas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El ingreso de los vehículos estuvo coordinado por las autoridades y los voluntarios.

El ingreso de los vehículos estuvo coordinado por las autoridades y los voluntarios.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Un camión aporta suministros hacia GEM.

Un camión aporta suministros hacia GEM.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Páles de agua embotellada son descargados para integrar los cargamentos humanitarios.

Páles de agua embotellada son descargados para integrar los cargamentos humanitarios.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Cada aporte contribuye a fortalecer la asistencia destinada a los afectados.

Cada aporte contribuye a fortalecer la asistencia destinada a los afectados.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El almacén concentró las labores de recepción y preparación de la asistencia.

El almacén concentró las labores de recepción y preparación de la asistencia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Decenas de cajas fueron clasificadas por categorías durante la jornada.

Decenas de cajas fueron clasificadas por categorías durante la jornada.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El recinto permaneció en constante movimiento durante el arribo de los donantes.

El recinto permaneció en constante movimiento durante el arribo de los donantes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Desde este almacén se coordinan las labores de recepción, organización y almacenamiento.

Desde este almacén se coordinan las labores de recepción, organización y almacenamiento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Productos de higiene, pampers y otros insumos entre lo más demandado.

Productos de higiene, pampers y otros insumos entre lo más demandado.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El trabajo coordinado permitió agilizar la clasificación de los productos.

El trabajo coordinado permitió agilizar la clasificación de los productos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Pañales para adultos y otros artículos de cuidado personal forman parte de la asistencia recolectada.

Pañales para adultos y otros artículos de cuidado personal forman parte de la asistencia recolectada.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El esfuerzo colectivo permitió reunir una importante cantidad de suministros

El esfuerzo colectivo permitió reunir una importante cantidad de suministros

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La operación humanitaria avanzó de forma ininterrumpida durante el día.

La operación humanitaria avanzó de forma ininterrumpida durante el día.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Alimentos y productos de primera necesidad son organizados para su envío.

Alimentos y productos de primera necesidad son organizados para su envío.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Detalle de una de las áreas habilitadas para la recogida y preparación de los cargamentos.

Detalle de una de las áreas habilitadas para la recogida y preparación de los cargamentos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La magnitud de la operación quedo reflejada en el volumen de insumos recibidos.

La magnitud de la operación quedo reflejada en el volumen de insumos recibidos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Medicinas, agua y alimentos fueron organizados para facilitar su traslado.

Medicinas, agua y alimentos fueron organizados para facilitar su traslado.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Integrantes del equipo organizan los artículos por categorías.

Integrantes del equipo organizan los artículos por categorías.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los espacios fueron ocupados por un alto volumen de artículos destinados a los afectados.

Los espacios fueron ocupados por un alto volumen de artículos destinados a los afectados.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El centro logístico GEM ya tiene lista cientos de cajas para ser enviadas.

El centro logístico GEM ya tiene lista cientos de cajas para ser enviadas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El respaldo ciudadano se mantuvo durante toda la jornada.

El respaldo ciudadano se mantuvo durante toda la jornada.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La iniciativa reunió a personas de diferentes nacionalidades en apoyo a Venezuela.

La iniciativa reunió a personas de diferentes nacionalidades en apoyo a Venezuela.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Vista general del centro de acopio durante la jornada solidaria.

Vista general del centro de acopio durante la jornada solidaria.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Residentes del sur de Florida llegan con aportes para las familias afectadas.

Residentes del sur de Florida llegan con aportes para las familias afectadas.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El almacén concentró las labores de recepción y almacenamiento de la asistencia.

El almacén concentró las labores de recepción y almacenamiento de la asistencia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL.- Miles de personas respondieron al llamado de solidaridad con Venezuela y acudieron a la sede de Global Empowerment Mission (GEM), en Doral, para entregar alimentos, medicamentos, agua, pañales y otros artículos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas por los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. La masiva participación convirtió el lugar en uno de los principales centros de acopio habilitados en el sur de Florida.

La jornada estuvo marcada por largas filas de vehículos, el respaldo del Departamento de Policía de Doral (DPD) para agilizar el tránsito y el trabajo ininterrumpido de cientos de voluntarios, quienes formaron cadenas humanas para recibir, descargar, clasificar y organizar cada donativo antes de su envío a Venezuela. Ni la lluvia logró detener una movilización caracterizada por el orden, la coordinación y el compromiso de una comunidad unida para tender la mano a las víctimas de la tragedia.

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