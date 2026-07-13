Niño de 2 años lucha por su vida tras ser rescatado de una piscina en Broward

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena investigativa.

MIAMI. - Un niño de 2 años permanece en estado crítico después de ser rescatado del fondo de una piscina en una vivienda de North Lauderdale, informó la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

De acuerdo con la información preliminar, familiares localizaron al menor inconsciente alrededor de las 10:00 a.m. del domingo en una residencia situada en la cuadra 6622 de Pebble Beach. Tras sacarlo del agua, equipos de emergencia acudieron al lugar y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde continúa recibiendo atención médica.

Hasta el momento, la BSO no ha precisado cuánto tiempo permaneció sumergido ni cómo logró acceder al área de la piscina sin que nadie lo advirtiera.

Detectives del caso continúan recopilando evidencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si la propiedad contaba con las medidas de seguridad recomendadas para impedir el acceso de menores al agua.

El incidente ocurrió apenas unos días después de otra tragedia registrada en Broward. El pasado jueves, un niño de la misma edad murió tras ser encontrado en un lago detrás de una vivienda en Plantation, un caso que continúa bajo investigación.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Florida, el ahogamiento sigue siendo la principal causa de muerte no intencional entre menores de 1 a 4 años en el estado. Las autoridades insisten en la importancia de mantener supervisión constante alrededor del agua, instalar cercas y otras barreras de protección, utilizar alarmas en los accesos a las áreas recreativas y capacitar a los adultos en reanimación cardiopulmonar (RCP).

El nuevo caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad infantil en el sur de Florida, donde en las últimas semanas varios incidentes relacionados con cuerpos de agua han movilizado a equipos de rescate y renovado el llamado de las autoridades a reforzar las medidas de prevención dentro y alrededor de las viviendas.