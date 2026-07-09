Florida emite advertencia por calor extremo para Miami-Dade, Broward y Palm Beach

MIAMI.- El calor extremo volverá a sentirse con fuerza este jueves en el sur de Florida. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una advertencia por calor (Heat Advisory) para gran parte de la región, incluyendo los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la combinación de altas temperaturas y elevada humedad hará que la sensación térmica alcance hasta 110 grados Fahrenheit (43 °C).

La advertencia permanecerá vigente desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, período en el que las condiciones podrían representar un riesgo para la salud, especialmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajen o realicen actividades al aire libre.

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El aviso también abarca sectores de los condados de Glades, Hendry, Collier y Monroe, pero afecta de manera directa a las principales áreas metropolitanas del sureste de Florida.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach entre las zonas bajo alerta

En Miami-Dade, la advertencia incluye ciudades y comunidades como Miami, Hialeah, Kendall, Kendale Lakes, Carol City, Florida City, Redland y el extremo sur del condado, además de toda la franja costera.

En Broward, la alerta comprende Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, Miramar, Coral Springs, Davie, Sunrise, Deerfield Beach y Pompano Beach, entre otras localidades.

Mientras tanto, en Palm Beach, el aviso afecta a West Palm Beach, Boca Ratón, Delray Beach, Boynton Beach, Jupiter, Palm Beach Gardens, Wellington, Royal Palm Beach, Lake Worth y Riviera Beach, así como las zonas costeras e interiores del condado.

Área afectado por el calor extremo. NWS Forecast Office Miami - South Florida

¿Qué significa una advertencia por calor?

El Servicio Nacional de Meteorología explicó que el principal peligro no será únicamente la temperatura del aire, sino el índice de calor, una medida que combina la temperatura con la humedad para reflejar cómo realmente se siente el calor sobre el cuerpo humano.

Cuando el índice de calor se aproxima a 110 grados, el organismo pierde capacidad para enfriarse mediante la sudoración, aumentando considerablemente el riesgo de sufrir agotamiento por calor o un golpe de calor, una emergencia médica que puede poner en peligro la vida si no se trata de inmediato.

Recomendaciones para protegerse del calor extremo

Las autoridades meteorológicas instaron a los residentes del sur de Florida a adoptar medidas preventivas durante las horas de mayor calor:

Beber abundante agua durante todo el día, aunque no se tenga sed.

Permanecer, siempre que sea posible, en lugares con aire acondicionado.

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Programar trabajos o ejercicios intensos para las primeras horas de la mañana o al anochecer.

Vigilar a familiares, vecinos y personas mayores que puedan ser más vulnerables a las altas temperaturas.

Nunca dejar niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, aunque sea por pocos minutos.

Síntomas que requieren atención inmediata

El NWS recordó que los residentes deben actuar rápidamente si una persona presenta síntomas de agotamiento por calor, como sudoración excesiva, mareos, debilidad, náuseas o dolor de cabeza.

Si la persona deja de sudar, presenta una temperatura corporal muy elevada, confusión, pérdida del conocimiento o convulsiones, podría tratarse de un golpe de calor, una situación de emergencia que requiere llamar al 911 de inmediato mientras se traslada a la persona a un lugar fresco y se intenta reducir su temperatura corporal.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos durante la jornada, ya que las condiciones de calor extremo podrían repetirse en los próximos días si persisten las altas temperaturas y la humedad característica del verano en el sur de Florida.

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FUENTE: NWS Forecast Office Miami - South Florida