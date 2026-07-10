viernes 10  de  julio 2026
SUCESO

Muere un niño de dos años por ahogamiento en un lago en Plantation

El menor fue encontrado inconsciente detrás de una vivienda. Familiares, policías y paramédicos intentaron reanimarlo, pero falleció en el hospital

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un hecho durante la investigación.

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un hecho durante la investigación.

AP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La desaparición de un niño de 2 años terminó en tragedia la tarde del jueves en Plantation, donde el menor murió después de ser encontrado inconsciente en un lago ubicado detrás de una vivienda, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Plantation (PPD) indicó que los agentes acudieron alrededor de las 5:35 p.m. a la cuadra 1600 de la avenida 108, al noroeste de esa localidad, tras recibir un reporte sobre la desaparición del menor.

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Mientras los oficiales se dirigían al lugar, un familiar localizó al niño dentro del agua, lo sacó de inmediato y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al llegar, los agentes continuaron con las labores de reanimación hasta la llegada de los paramédicos, quienes trasladaron al menor a Broward Health. Poco después, fue declarado muerto.

La investigación permanece abierta y las autoridades no han informado, por el momento, cómo ocurrió el incidente ni cuánto tiempo permaneció el infante en el agua.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Florida (FDOH), el ahogamiento continúa siendo la principal causa de muerte no intencional entre los niños de 1 a 4 años en Florida. La agencia recomienda mantener una supervisión permanente de los menores cuando se encuentren cerca del agua, instalar barreras que impidan el acceso a piscinas y otros cuerpos de agua, utilizar alarmas en puertas con salida al exterior y fomentar tanto la enseñanza temprana de natación como la capacitación de padres y cuidadores en técnicas de reanimación cardiopulmonar.

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