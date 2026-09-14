lunes 14  de  septiembre 2026
ABUSO INFANTIL

Niño escapa tras ser atacado dentro de un auto; detienen a su madre en Opa-locka

La Policía señala que la mujer golpeó al menor de 12 años con un martillo y le roció gas pimienta en el rostro

Shkebia Lynettee Stanley, de 37 años.

Shkebia Lynettee Stanley, de 37 años.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un niño de 12 años escapó de un automóvil y buscó refugio en la vivienda de su padre después de que su madre supuestamente lo golpeara con un martillo y le rociara gas pimienta en el rostro en Opa-locka.

La detenida fue identificada como Shkebia Lynettee Stanley, de 37 años, quien aparece registrada en documentos carcelarios como Lynettee Shkebia Stanley. Enfrenta un cargo de abuso infantil.

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El incidente ocurrió alrededor de las 3:45 p.m. del jueves 10 de septiembre, en la cuadra 13300 de Alexandria Drive, según el informe de arresto.

La investigación preliminar indica que Stanley conducía de regreso a casa cuando detuvo el vehículo y tomó un martillo que guardaba en su interior. El menor, sentado en la parte trasera, habría utilizado el brazo izquierdo para protegerse de los golpes.

La madre también habría descargado gas pimienta directamente sobre la cara del niño. El agente químico se extendió por el espacio cerrado y le provocó dificultades para respirar, conforme a la versión policial.

El pequeño consiguió salir del auto, corrió hasta un complejo residencial cercano y llegó al apartamento de su padre. Los agentes lo encontraron bajo la ducha mientras intentaba retirar la sustancia de su cuerpo. El documento judicial lo describe visiblemente alterado, temeroso y confundido.

Cuando los oficiales localizaron a Stanley, percibieron en ella olor al aerosol utilizado durante la agresión. La acusada sostuvo que no había ocurrido nada, pese al estado en que fue hallado su hijo, señala el documento.

Stanley permanecía recluida la mañana del viernes en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), con una fianza de 5.000 dólares. Las autoridades no divulgaron información adicional sobre las lesiones físicas del menor.

Registros judiciales del condado Palm Beach muestran que la mujer tenía una condena anterior por portar un arma oculta, derivada de un incidente ocurrido en 2024 cuando trabajaba como sargento del Departamento de Correcciones de Florida en la prisión de South Bay.

Durante aquel caso, una inspección de su vehículo permitió encontrar un arma punzante de fabricación carcelaria. Stanley declaró que la había localizado durante una revisión en la prisión, la guardó en un bolsillo y olvidó registrarla. Posteriormente se declaró culpable y recibió libertad condicional.

El nuevo señalamiento deberá demostrarse ante un tribunal. La presentación del cargo no constituye una declaración de culpabilidad.

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