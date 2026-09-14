lunes 14  de  septiembre 2026
EMERGENCIA

Rescatan a hombre inconsciente frente a la bahía de Key Biscayne

Lo encontraron cerca del faro Fowey Rocks mientras practicaba esnórquel. Recibió reanimación antes de ser evacuado en helicóptero

Un equipo de esnórquel en una embarcación ilustra la actividad que practicaba el hombre rescatado frente a Key Biscayne. &nbsp; &nbsp;

Un equipo de esnórquel en una embarcación ilustra la actividad que practicaba el hombre rescatado frente a Key Biscayne.

 

 

IMAGEN ILUSTRATIVA GENERADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre que practicaba esnórquel fue encontrado inconsciente en el agua cerca del faro Fowey Rocks, frente a Key Biscayne, la mañana del domingo 13 de septiembre. Agentes de patrullaje marítimo lo rescataron y lo llevaron a No Name Harbor para que recibiera atención de emergencia.

Unidades de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y del Departamento de Bomberos y Rescate del condado (MDFR) respondieron alrededor de las 10:45 a.m. Según informaron las autoridades las comunicaciones de los socorristas indicaban que ya habían comenzado las maniobras de reanimación mientras el afectado era trasladado en una embarcación.

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En No Name Harbor, dentro del Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida, los bomberos continuaron la asistencia y coordinaron su evacuación en helicóptero al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

De acuerdo con la actualización más reciente, difundida la mañana del lunes, el individuo permanecía en condición crítica. La Oficina del Sheriff no había divulgado su nombre.

La Policía de Miami indicó que acudió únicamente para prestar apoyo. Las autoridades investigan qué ocurrió mientras practicaba esnórquel y no han precisado qué provocó que perdiera el conocimiento.

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