lunes 14  de  septiembre 2026
FLORIDA

Alex Saab comparece este martes en una corte en Miami y se prevé que se declare culpable

La audiencia supone un giro en el proceso que afronta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos

Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade

Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade

EFE
Por Julián Varela

MIAMI — El colombiano y exministro venezolano Alex Saab, señalado por EEUU como testaferro del depuesto dictador Nicolás Maduro, tiene programada para el martes 15 de septiembre una audiencia en una corte federal de Miami en la que se prevé que cambie su declaración, lo que implicaría que se declare culpable, según documentos judiciales a los que tuvo acceso EFE.

La audiencia supone un giro en el proceso que enfrenta por cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos, tras su deportación desde Venezuela en mayo pasado.

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El escueto anuncio publicado este lunes en la plataforma judicial de EEUU señaló que la nueva audiencia tendrá lugar mañana martes ante la jueza Kathleen M. Williams, en una corte federal de Miami.

El comunicado de la corte no ofreció detalles sobre si Saab alcanzó algún acuerdo con la Fiscalía estadounidense, como suele ocurrir en estos casos.

El pasado 24 de julio, Saab se declaró "no culpable" de los cargos que enfrenta en Estados Unidos.

Cancelan juicio

Según el aviso, quedó "cancelado" el juicio con jurado, que estaba previsto que comenzara el próximo 16 de noviembre y se prolongara durante dos semanas.

Saab, de 54 años y nacido en Colombia, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

El juicio de Maduro y su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 en una corte federal de Nueva York.

FUENTE: Con información de EFE y DLA

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