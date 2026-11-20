Niover Licea ha convertido su plataforma Nio Reportando un Crimen en un canal de denuncias y alertas ciudadanas sobre hechos ocurridos dentro y fuera de Cuba.

MIAMI.- Hay noticias que en Cuba no comienzan con un comunicado oficial ni llegan primero a la prensa. Nacen en el teléfono de una madre que busca a su hijo, en la fotografía enviada por un vecino o en el pedido urgente de alguien que teme que un hecho quede impune. En ese espacio se mueve Niover Licea, creador de Nio Reportando un Crimen.

En lugar de construir una vitrina personal, convirtió sus perfiles en una especie de buzón público. Allí recibe testimonios, imágenes, videos y solicitudes de ayuda procedentes de distintos puntos de la isla. Con ese material da a conocer desapariciones, asesinatos, robos, accidentes y otras situaciones que afectan directamente a la ciudadanía en una isla que parece olvidada en el tiempo y que es silenciada desde el oficialismo.

Conocí su trabajo a través de sus propias publicaciones, pero una de ellas me alcanzó de una manera que jamás había imaginado. Hace dos años, Nio fue quien dio a conocer el feminicidio de una prima mía, una pérdida que todavía me resulta difícil asimilar. Después de haber cubierto como periodista tantos hechos semejantes, nunca pensé que uno de ellos terminaría golpeando tan cerca de mí. Aquella experiencia me hizo dimensionar, desde una cercanía dolorosa, cuánto significa para los allegados que una historia sea escuchada y no quede relegada al olvido. Y sí, en sus plataformas un caso me llevó a otro hasta descubrir una comunidad que no solo observa, sino que aporta datos, identifica lugares y amplifica llamados de auxilio. Esa participación explica buena parte del alcance conseguido por un proyecto nacido fuera de los medios tradicionales.

Las cifras permiten medir su crecimiento. Al cierre de esta entrega, Nio Reportando un Crimen ronda el millón de seguidores en Facebook, registra 408.100 en TikTok, alcanza 296.000 en Instagram y suma 59.400 suscriptores en YouTube. Aunque las audiencias pueden coincidir entre plataformas, los números confirman la amplitud de la presencia digital conseguida por Licea.

Su mayor acierto ha sido comprender que cada denuncia necesita algo más que una publicación: requiere atención. Cuando una familia acude a él, el relato deja de permanecer encerrado en un barrio y puede llegar a miles de personas en pocos minutos. Esa exposición ayuda a localizar posibles testigos, obtener nuevas pistas o impedir que el nombre de una víctima desaparezca bajo el silencio.

Nio también ha tejido una extensa red de colaboradores espontáneos. Sus seguidores envían información desde comunidades donde el acceso a datos confiables suele ser limitado y, en ocasiones, permiten conocer sucesos que después son retomados por medios independientes. La cercanía con sus fuentes constituye una de las fortalezas más notables de su propuesta.

Pero informar sobre delitos desde internet exige rigor, sensibilidad y prudencia. Un testimonio ciudadano puede aportar elementos valiosos, aunque no equivale por sí solo a una confirmación. Las primeras versiones cambian, una identificación errónea causa daños difíciles de reparar y la publicación de imágenes demasiado explícitas puede profundizar el dolor de los familiares.

Ese es, a mi juicio, el principal desafío de Nio Reportando un Crimen y que creo cumple a cabalidad. La rapidez que le permite divulgar un hecho antes que los canales oficiales debe ir acompañada de protocolos cada vez más sólidos: diferenciar los datos comprobados de los preliminares, proteger a los menores, evitar acusaciones sin respaldo y otorgar a cualquier rectificación una visibilidad semejante a la del mensaje inicial.

Plantear esa responsabilidad no disminuye su aporte. Al contrario, reconoce que su iniciativa dejó de ser una cuenta personal para convertirse en un espacio informativo con influencia real. Mientras mayor sea su audiencia, más importante será cuidar la confianza de quienes recurren a él en momentos de angustia.

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También sería injusto reducir su contenido a la crónica roja. En sus canales aparecen protestas, reclamos sociales, llamados solidarios y episodios humanos que permiten observar otras facetas de la realidad cubana. Esa variedad recuerda que detrás de cada suceso existe una comunidad afectada y no simplemente una historia destinada a generar reproducciones.

El éxito de Niover Licea no se explica únicamente por el interés que despiertan los hechos violentos. Su crecimiento revela, sobre todo, una necesidad desatendida: la de muchas personas que buscan ser escuchadas cuando las instituciones del régimen cubano no ofrecen respuestas oportunas ni transparentes. Haber reconocido ese vacío y darle una salida pública representa el valor esencial de su labor.

Más que adelantarse con una primicia, su verdadera contribución consiste en conseguir que una desaparición no pase inadvertida, que una denuncia encuentre eco y que una familia se sienta acompañada. Cuando un perfil logra eso, deja de ser solamente una página web y adquiere una auténtica utilidad social.

Ahora les corresponde a ustedes: sigan a Nio Reportando un Crimen, compartan las publicaciones que puedan contribuir a esclarecer un caso o localizar a una persona y déjenle un "me gusta". Porque, más allá del like, una interacción también puede convertirse en alerta, acompañamiento y ayuda.