viernes 6  de  noviembre 2026
MÁS ALLÁ DEL LIKE

Mirelis Narraciones, la voz que convierte lo cotidiano en conversación

Con franqueza, drama y una dosis de sarcasmo, la creadora cubana Mirelis Valdés ha conquistado una audiencia que no solo observa sus historias: las comenta, las discute y, muchas veces, también se reconoce en ellas

Mirelis Valdés ha construido una amplia comunidad digital mediante relatos marcados por la franqueza, el drama y el sarcasmo.&nbsp;

Mirelis Valdés ha construido una amplia comunidad digital mediante relatos marcados por la franqueza, el drama y el sarcasmo. 

COMPOSICIÓN DLA/ FOTOS TOMADAS DE REDES SOCIALES
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Hay creadores de contenido que persiguen cada tendencia y otros que terminan convirtiendo su manera de contar en una marca propia. Mirelis Valdés, conocida en las redes como "Mirelis Narraciones", pertenece al segundo grupo. Frente a la cámara, sin escenografías aparatosas ni discursos demasiado ensayados, transforma situaciones comunes en relatos que despiertan curiosidad, debate y, en no pocas ocasiones, polémica.

Conocí su trabajo como hoy se descubre a muchos comunicadores digitales: a través de sus propias publicaciones. Primero apareció uno de sus videos; después llegó otro, y luego uno más. No hubo presentación ni recomendación previa. Fue su contenido, con ese modo directo de hablar y su habilidad para sostener una historia, el que me llevó a detenerme, escucharla y querer saber quién era la mujer detrás de aquella narración.

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Su alcance ayuda a medir el interés que ha generado, aunque las cifras no explican por sí solas el vínculo con quienes la siguen. Al cierre de esta entrega, reúne 211.000 seguidores en Instagram, cerca de 263.000 en TikTok y más de 160.000 en Facebook. En YouTube también circulan entrevistas y fragmentos de sus intervenciones publicados por terceros, pero no pude identificar un canal oficial con una cantidad de suscriptores verificable; por responsabilidad, prefiero no atribuirle un número que no pueda confirmarse.

Mirelis habla de relaciones, conflictos, comportamientos y experiencias cotidianas con una mezcla de picardía, intensidad y humor. Su espacio se asemeja a una sobremesa digital en la que una anécdota puede convertirse, en cuestión de minutos, en tema de discusión para miles de personas. Quienes llegan a sus perfiles no buscan una voz neutra. Esperan una postura, una reacción y esa forma tan suya de subrayar lo que otros apenas insinuarían.

Ahí reside buena parte de su atractivo. No ha intentado borrar su identidad cubana, suavizar su cadencia ni acomodar el temperamento para resultar aceptable a todo el mundo. Su estilo parece espontáneo, pero detrás de esa naturalidad existe una personalidad comunicativa reconocible: sabe dónde colocar una pausa, cómo crear expectativa y cómo cerrar una historia para que la audiencia permanezca hasta el final.

Esa misma franqueza también alimenta las controversias que suelen acompañarla. En ocasiones, el énfasis puede imponerse al contexto y la rapidez del formato deja poco espacio para desarrollar otros ángulos. Se puede discrepar de algunas conclusiones o del modo en que las expresa. Sin embargo, reducir su trabajo al ruido de una polémica sería una lectura cómoda e incompleta. Su permanencia responde, sobre todo, a la constancia, a una voz propia y a la cercanía que ha cultivado con su público.

Mirelis tampoco se refugia en una imagen distante. Responde, reacciona, se ríe de sí misma y permite que el público perciba cierta continuidad entre la mujer que aparece en pantalla y la que enfrenta los asuntos de la vida diaria. En un ecosistema saturado de poses impecables y frases calculadas, esa sensación de autenticidad tiene un peso considerable.

Desde hace tiempo he querido entrevistarla. Como no reside en Miami, la distancia ha dificultado concretar ese encuentro, pero el interés permanece. Me gustaría conversar con ella más allá de los videos virales: conocer cómo selecciona los asuntos que aborda, cuánto hay de intuición y cuánto de estrategia, cómo maneja las críticas y qué responsabilidad siente al hablar ante una audiencia tan amplia.

Mirelis Narraciones no pertenece al circuito tradicional de celebridades, y precisamente por eso encaja en esta sección. Su recorrido demuestra que una cámara, una historia bien conducida y una personalidad definida pueden bastar para abrirse espacio en el universo digital. No es necesario coincidir con cada palabra para reconocer que ha reunido a miles de personas y ha convertido su narrativa en un sello difícil de confundir.

Ahora les corresponde a ustedes: sigan a Mirelis Narraciones, compartan las publicaciones que les resulten interesantes y déjenle un "me gusta". Porque, más allá del like, lo verdaderamente valioso es descubrir la voz y el trabajo que sostienen cada perfil.

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