martes 3  de  noviembre 2026
ELECCIONES 2026

Congresista Porras atribuye alta votación en Florida a impuestos y choque ideológico

El legislador republicano, que también figura en la boleta, vinculó la movilización ciudadana con la disputa por la gobernación, el Senado y una propuesta tributaria.

El congresista estatal Juan Carlos Porras.

El congresista estatal Juan Carlos Porras.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El representante estatal republicano Juan Carlos Porras atribuyó la elevada participación de los floridanos en las elecciones intermedias de este martes a la importancia de los cargos en disputa, la propuesta de reducir impuestos sobre las viviendas y las diferencias ideológicas entre los principales partidos, al tiempo que pidió a los electores no dar por terminada la contienda antes del cierre de las urnas.

“Estas son unas elecciones de las más importantes, yo diría, de la historia de nuestro estado”, afirmó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS desde la biblioteca de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade.

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El legislador mencionó la elección del gobernador, los escaños del Senado y la Enmienda 3, que, a su juicio, ha motivado a numerosos propietarios a participar.

La propuesta constitucional busca elevar la exención tributaria para viviendas principales a 150.000 dólares en 2027 y 250.000 en 2028, respecto de determinados impuestos no destinados a escuelas. Para aprobarse requiere al menos el 60% de los votos.

Participación significativa

Las cifras oficiales reflejan el interés por sufragar antes del martes. Hasta el reporte del 2 de noviembre, Florida registraba 3.467.309 votos presenciales anticipados y 1.941.483 boletas devueltas por correo: más de 5,4 millones en conjunto.

En Miami-Dade, 354.203 residentes acudieron a los centros de votación anticipada y otros 182.836 habían enviado sus boletas por correo, para un total superior a 537.000 sufragios antes de la jornada electoral, según los datos estatales.

Porras, que busca reelegirse por el distrito 119 de la Cámara de Representantes frente al demócrata Rey Lázaro Sordo, consideró que también está en juego la continuidad de las políticas del gobernador Ron DeSantis, su aliado político.

Críticas y aclaraciones

El republicano contrastó ese liderazgo con lo que describió como el extremismo de la izquierda y señaló a la candidata demócrata al Senado federal Angie Nixon y al aspirante a gobernador David Jolly, a quienes acusó de negar la existencia de una dictadura en Cuba y los vinculó con los Socialistas Democráticos de América (DSA).

Sin embargo, Nixon afirmó posteriormente que “Cuba es una dictadura, absolutamente”, tras la controversia provocada por una respuesta anterior. También ha reconocido su afiliación a DSA, aunque dijo no compartir todas sus posiciones. Jolly, por su parte, ha rechazado públicamente tanto el socialismo como a esa organización y expresó su deseo de ver el fin del régimen cubano.

Porras recordó su trabajo legislativo en asuntos de asociaciones de propietarios y condominios, y pidió a los ciudadanos comprobar sus recintos asignados antes de asistir a las urnas.

“No nos podemos confiar, hay que salir a votar con los hijos, los hermanos, los abuelos”, insistió. Los colegios electorales de Miami-Dade cerrarán a las 7:00 p.m. Quienes se encuentren en la fila a esa hora podrán sufragar.

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