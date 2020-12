Nuevas vacunas alientan la lucha contra el COVID-19 

Sin embargo, algunas dudas persisten entre la comunidad. Por tanto, DIARIO LAS AMÉRICAS entrevistó al Dr. José Antonio Cisneros, especialista en biomedicina, para quien la primera vacuna de Pfizer- BioNTech, que ya llegó a Florida, es “bastante confiable”, pero no descartó que se presenten algunos casos de alergias que, en su criterio, se pueden desatar “no solo con las vacunas”.

¿Las vacunas que ya se conocen son la gran panacea o todavía toca esperar?

En la fase 3, la vacuna de Pfizer se probó en 40.000 o 50.000 personas. Durante el estudio, el grupo de voluntarios, que se seleccionó bajo ciertos criterios, se dividió en dos: uno es placebo y otro que realmente está vacunándose. Después, en un periodo de dos o tres meses, se observaron varios aspectos: primero, si las personas desarrollaron anticuerpos; segundo, si hubo algún efecto adverso que contraindique la vacuna. Las vacunas de Pfizer, que ya entró al mercado, y la de Moderna, que debe ser aprobada en poco tiempo, demostraron ser bastante seguras y también tener una efectividad por encima del 95%. Es decir, la gran mayoría de las personas vacunadas no contrajeron el COVID-19, lo cual es muy prometedor. La vacuna ya se está probando en la población general donde hay personas mayores, algunas más jóvenes, otras con condiciones previas y algunas alérgicas, como ya hemos visto. Es probable que veamos eventos que no se materializaron en la etapa de prueba y así tendremos en los próximos meses la respuesta mediata a la vacuna, que consiste en determinar que una persona que se vacunó tiene una incidencia menor a enfermarse frente a aquellas que no se han vacunado. Comparando estas vacunas con otras del pasado, todo hacer prever que serán muy exitosas.

Entonces, ¿es confiable aplicarse la vacuna?

Bastante confiable. Sin embargo, hay que hacer la acotación de que es probable que se presenten algunos casos de reacciones alérgicas, pero eso es como cuando una persona va a un restaurante y sale directo al hospital porque hizo alergia a algún alimento. La posibilidad de que una persona desate una respuesta alérgica, que ponga en peligro su vida, siempre está presente, no solo con las vacunas.

¿Por qué hay que aplicarse dos dosis de esta vacuna?

La premisa es que la primera dosis sensibiliza el sistema inmunológico y la segunda refuerza la eficacia de la primera. Es decir, usted empieza a tener protección desde la primera dosis, entre un 60% o 70%, pero con la segunda alcanza más del 90% de protección. Con una sola dosis, la persona está subvacunada.

¿Considera apropiado que primero se esté procediendo a vacunar al personal médico y a personas de la tercera edad para después seguir con la población en general?

Esa decisión la tomaron los CDC (Centros de Control de Enfermedades) en un comité integrado por múltiples profesionales. La medida tiene sentido desde el punto de vista de que las personas que trabajan con pacientes de COVID-19 están expuestos a la enfermedad todos los días. En el caso de un médico o de una enfermera que contraiga la enfermedad, esto significa que no va a haber alguien que atienda a los enfermos durante varios días. Esto se suma a que no hay suficientes médicos para atender tantos casos registrados en estos últimos meses.

¿Una persona que se vacuna debe dejar de usar la mascarilla?

Absolutamente, no. La máscara se debe dejar de usar cuando se adquiera lo que se llama inmunidad de rebaño. Se estima que ya el 80% o 90% de la gente ya debe estar inmune bien sea porque pasó la enfermedad o porque se haya vacunado. Faltan meses. Australia tiene más de un mes que no reporta casos; ellos ahorita podrán quitarse la máscara.

¿Pueden vacunarse personas con problemas de salud como asma o diabetes?

El protocolo de investigación incluyó personas con esas afecciones. Hay diabéticos bajo control y otros que son frágiles desde el punto de vista de su metabolismo. Hay asmáticos que se controlan bien con inhaladores y tienen pocos eventos asmáticos al año. Hay otros extremadamente alérgicos. Mi recomendación es que estas personas antes de vacunarse consulten con su médico y que la administración de la vacuna no sea en cualquier farmacia, sino en un ambiente médico, por si hay alguna reacción.

¿Con la vacuna deben bajar los números de contagios y el nivel de hospitalizaciones?

Después de que pase la época navideña y cuando haya una gran cantidad de gente vacunada, veremos una disminución en la incidencia de la enfermedad. Estimo que eso será entre febrero y marzo. Se acaba de introducir un test casero, lo cual va a ayudar a que la gente no tenga que hacer una fila larguísima, sepa el resultado rápido y guarde su cuarentena.

