MIAMI. - La controversia por el contrato de la Oficina de la Sheriff de Miami-Dade con The Reyes Law Firm, P.A., que DIARIO LAS AMÉRICAS examinó en su edición impresa la semana pasada, suma nuevos elementos tras la entrega de dos documentos por parte de la institución. Los textos permiten precisar las condiciones económicas pactadas con el despacho del exjuez Israel Reyes y conocer una modificación posterior que incorporó a The Alvarez Law Firm a un procedimiento específico de decomiso civil.

El acuerdo original, identificado como MDSO Agreement - Engagement Letter, fue firmado el 30 de junio de 2025. Establece honorarios contingentes cuya proporción depende de la situación procesal del caso y de las cantidades recuperadas. La adenda, fechada el 28 de agosto de 2026, dispone que ambos despachos compartan la remuneración correspondiente a una actuación determinada, en una proporción de 80% para The Reyes Law Firm y 20% para The Alvarez Law Firm.

AMENAZAS INVESTIGADAS Correos a la sheriff de Miami-Dade llevan a una causa contra un residente de Kissimmee

Los documentos fueron remitidos después de que este periódico solicitara a la Miami-Dade Sheriff's Office (MDSO) información sobre las condiciones de contratación, los pagos realizados al bufete y los mecanismos de supervisión de los procedimientos de decomiso civil.

En la publicación anterior, DLA reveló los cuestionamientos de varias empresas al acuerdo, entre ellos posibles conflictos de interés y objeciones al modelo de remuneración, vinculado al valor de los bienes decomisados. Como parte del seguimiento, el periódico volvió a preguntar por los criterios utilizados para seleccionar al despacho, la existencia de un proceso competitivo, las cantidades efectivamente pagadas y los fondos recuperados. La institución no respondió a esos interrogantes.

Durante una comunicación telefónica, Ángel Rodríguez, portavoz de la MDSO, manifestó que no podían pronunciarse sobre el asunto mientras existiera una investigación en curso. Posteriormente, envió por correo electrónico el contrato original y la adenda.

Honorarios según el desarrollo del litigio

El acuerdo de junio de 2025 establece dos escalas de honorarios contingentes, según el momento procesal en que se encuentre el procedimiento. Si todavía no se ha presentado una respuesta a la demanda ni solicitado la designación de árbitros, el despacho puede recibir el 30% de la recuperación hasta el primer millón de dólares, el 25% de la porción comprendida entre uno y dos millones y el 20% de cualquier cantidad superior.

La tarifa aumenta si la persona o entidad afectada, o su abogado, presenta una respuesta, comparece formalmente o impugna la incautación o el decomiso. En ese escenario, el porcentaje previsto es del 35% sobre el primer millón, el 25% sobre la parte que exceda esa cantidad hasta alcanzar los dos millones y el 20% sobre el excedente. El texto también contempla un 5% adicional en determinadas actuaciones de apelación o cuando se requiere trabajo posterior a una sentencia para ejecutar la recuperación.

Su aplicación está vinculada a esos supuestos y no debe interpretarse como un cargo automático en todos los procedimientos. El pago al bufete depende de que exista una recuperación efectiva. El contrato define ese resultado a partir de una orden o sentencia definitiva, o de un acuerdo de transacción plenamente ejecutado que otorgue a la oficina derechos sobre los bienes decomisados conforme a la legislación de Florida.

La información recopilada deja entrever que existe diferencia entre la remuneración profesional de los desembolsos asociados al procedimiento. También contempla una modalidad en la que la MDSO asume esos costos con independencia del resultado, bajo una tarifa contingente reducida, calculada antes de descontar las cantidades pendientes.

Sin embargo, las condiciones pactadas no permiten establecer cuánto dinero ha recibido efectivamente el despacho, qué cantidades ha pagado la oficina ni qué recuperaciones se han producido. Para conocer esos datos se requiere información de ejecución y pago que no aparece en los dos instrumentos entregados.

Una adenda incorpora a otro despacho

El segundo archivo, titulado Addendum to Retainer Agreement – Division of Attorneys' Fees, está fechado el 28 de agosto de 2026 y se refiere al procedimiento de decomiso civil relacionado con el número de caso policial PD241202372954.

La modificación incorpora a The Alvarez Law Firm junto a The Reyes Law Firm para la representación en ese asunto y establece cómo se distribuirán los honorarios entre ambos despachos: 80% para la firma de Reyes y 20% para la de Alvarez.

Las firmas de los representantes de ambos bufetes aparecen fechadas el 28 de agosto. La firma de Rosie Cordero-Stutz está acompañada de una fecha manuscrita del 31 de agosto de 2026.

La adenda precisa que la incorporación del segundo despacho no aumenta los honorarios calculados sobre la recuperación bruta, sino que establece la distribución de la remuneración correspondiente entre las dos firmas. Por tanto, el reparto de 80% y 20% no representa, según el propio texto, un incremento de la tarifa pactada inicialmente con la oficina.

El documento no identifica el valor de los bienes relacionados con ese procedimiento ni permite determinar si hubo una recuperación efectiva o si se efectuó algún pago. Tampoco ofrece información suficiente para establecer si existen acuerdos similares con otros despachos.

Supervisión, gastos y responsabilidades

El contrato reserva a la autoridad policial responsable de la incautación la aprobación personal de las transacciones relacionadas con los casos de decomiso civil. El bufete debe comunicar las ofertas a la Oficina del Asesor General de la MDSO y no puede cerrar acuerdos sin el consentimiento previo y por escrito de esa dependencia.

En materia de desembolsos, las partidas superiores a 500 dólares requieren autorización previa de la Oficina del Asesor General. La cláusula establece así un mecanismo de control sobre los recursos destinados a la representación legal.

Asimismo, se establecen las obligaciones de la firma en relación con los registros públicos. Al prestar servicios a una entidad gubernamental, el despacho reconoce que la MDSO está sujeta al capítulo 119 de los Estatutos de Florida, que regula el acceso y la conservación de documentos públicos.

Para labores jurídicas ajenas a los casos de decomiso civil, se fijan tarifas por hora de 300 dólares para socios y abogados principales, 275 dólares para abogados asociados y 150 dólares para asistentes legales y personal no abogado.

Las disposiciones detallan las condiciones de supervisión y remuneración, pero no permiten comprobar cómo se aplicaron esas medidas ni qué cantidades se abonaron. La MDSO no facilitó información que permitiera verificar esos extremos.

La defensa de la sheriff y la disputa judicial

En una explicación escrita publicada por DIARIO LAS AMÉRICAS el 11 de noviembre, Cordero-Stutz defendió la contratación de asesoría legal privada y señaló que la mayoría de los casos de decomiso son atendidos por abogados de su propia oficina. Según su exposición, el apoyo externo se utiliza en función de la complejidad de los asuntos y de los recursos disponibles.

La funcionaria pública sostuvo que los honorarios contingentes permiten contar con representación sin asumir pagos continuos por hora y trasladan al despacho el riesgo de no cobrar si no se produce una recuperación. También recalcó que la MDSO conserva la autoridad sobre los litigios y que los fondos incautados no quedan automáticamente disponibles para cubrir la remuneración de los abogados.

En esa misma explicación, Cordero-Stutz distinguió las determinaciones judiciales de causa probable de una decisión definitiva de decomiso. Una resolución de ese tipo permite mantener los activos retenidos mientras continúa el litigio, pero no significa que los bienes hayan sido adjudicados de manera definitiva a la institución.

La controversia sigue ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, después de que una jueza rechazara inicialmente la solicitud de varias empresas para apartar al bufete de los casos. Entre las objeciones planteadas figuran el posible efecto de los incentivos económicos asociados al valor de los bienes decomisados y las dudas sobre la imparcialidad de la representación.

En respaldo de los planteamientos empresariales también intervinieron la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Florida Justice Reform Institute y el Goldwater Institute.

Las tarifas, las condiciones de remuneración y algunos de los mecanismos de fiscalización quedan establecidos, pero siguen sin aclararse los criterios de selección del despacho, las cantidades desembolsadas, las posibles recuperaciones económicas y la aplicación efectiva de las medidas de vigilancia. Son aspectos que los documentos contractuales, por sí solos, no permiten esclarecer.