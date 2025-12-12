viernes 12  de  diciembre 2025
SUCESO

Oficial de la policía de Broward sobrevive a un disparo durante un operativo

El hecho, que comenzó en Seminole Hard Rock Hotel & Casino terminó en una calle de Margate con el sospechoso herido.

Veh&iacute;culo patrullero del condado Broward, en Florida.

Vehículo patrullero del condado Broward, en Florida.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

BROWARD- Un operativo policial que comenzó como la búsqueda de un presunto ladrón en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood derivó este jueves en un violento tiroteo dentro de un vecindario de Margate, donde un oficial resultó herido pero se salvó gracias a su chaleco antibalas, según informaron las autoridades.

El incidente se originó cuando, de acuerdo con la Policía de Seminole, un individuo arrebató dinero en efectivo a un cliente dentro del centro recreativo. Aunque la víctima no sufrió lesiones, el acto delictivo activó un despliegue policial que rápidamente se extendió a distintas zonas del condado.

La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) se sumó a la persecución con su Unidad de Aviación y el Equipo de Aprehensión de Robos (BAT), siguiendo los movimientos del sospechoso por tierra y aire hasta rastrearlo en una zona residencial de Margate, exactamente en la calle al noroeste de esa localidad, refiere el reporte policial.

El documento señala además, que al intentar detenerlo, el hombre abrió fuego contra los agentes. Un proyectil impactó directamente en el pecho de un uniformado del BSO, cuyo chaleco antibalas absorbió la mayor parte del impacto. En medio del enfrentamiento, varios oficiales respondieron disparando contra el sospechoso, quien también resultó herido y fue llevado a un centro médico para recibir atención. La víctima fue trasladado a un hospital del área y permanece fuera de peligro.

Residentes del vecindario dijeron en entrevistas a medios locales haber vivido momentos de pánico. Describiendo la escena como “un caos total” ante la presencia masiva de unidades policiales.

Un portavoz de la dependencia policial destacó la rápida coordinación entre las unidades involucradas para contener la situación. Dijo que el sospechoso permanece bajo custodia en el hospital, donde se encuentra escoltado mientras recibe los cuidados pertinentes. Así mismo anticiparon que, una vez sea dado de alta, será trasladado a una cárcel del condado para enfrentar un proceso judicial que podría incluir múltiples cargos por delitos violentos, incluido el de intento de homicidio contra un funcionario público.

Está investigación continúa abierta bajo supervisión del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), encargados de estos casos como establece el protocolo estatal, quienes deberá determinar los próximos pasos mientras se reconstruye con detalle cómo se desarrolló el altercado.

Los involucrados no han sido identificados hasta el momento.

