martes 17  de  febrero 2026
ACCIDENTE

Agente del Sheriff de Broward y dos civiles resultan heridos en violento choque nocturno en Tamarac

El siniestro ocurrió minutos antes de la medianoche en las inmediaciones de la de la avenida 31 y la intersección West Prospect Road, cerca del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

UNSPLASH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

TAMARAC.– Un violento accidente de tránsito registrado la noche del lunes dejó a un oficial de la Oficina del Sheriff de Broward y a otras dos personas hospitalizadas, luego de un impacto de alta intensidad que generó una amplia movilización de unidades de emergencia y obligó al cierre total de una importante intersección de la ciudad.

El siniestro ocurrió minutos antes de la medianoche en las inmediaciones de la de la avenida 31 y la intersección West Prospect Road, en una zona ubicada al oeste del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, según confirmaron autoridades en el lugar.

Imágenes captadas en video muestran la magnitud del impacto. En las grabaciones divulgadas por las autoridades se observa la patrulla policial con daños severos en su estructura frontal, completamente deformada, con los airbags desplegados tras la colisión. A pocos metros, el segundo vehículo involucrado quedó volcado sobre uno de sus laterales, apoyado contra un poste, evidenciando la fuerza del choque.

Personal de rescate y paramédicos respondieron rápidamente a la escena para asistir a los heridos. El oficial y los otros dos ocupantes fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos. Hasta el momento no se han revelado la gravedad de las lesiones, ni las identidades de las personas afectadas.

El impacto obligó a las autoridades a cerrar la intersección por varias horas mientras equipos especializados realizaban el levantamiento de evidencias, documentaban la escena y retiraban los automóviles involucrados.

Investigadores de tránsito trabajan ahora para determinar la secuencia exacta de los hechos, incluyendo factores como velocidad, señales de tránsito y posibles distracciones o fallas mecánicas. Tampoco se ha confirmado si el uniformado se encontraba respondiendo a una emergencia al momento del accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la atención plena en la vía y extremar precauciones durante horarios nocturnos.

La investigación continúa abierta.

