jueves 18  de  junio 2026
SUCESO

Oficial de Miami Beach permanece en estado crítico tras accidente mientras respondía a una emergencia

La agente fue trasladada al Ryder Trauma Center luego de un incidente ocurrido en una intersección de la ciudad. Las autoridades no han revelado su identidad

Imagen referencial de una patrulla del Departamento de Policía de Miami Beach

Imagen referencial de una patrulla del Departamento de Policía de Miami Beach

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI BEACH.- Una oficial del Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD) permanece hospitalizada en estado crítico tras verse involucrada en un accidente ocurrido la noche del miércoles mientras respondía a una emergencia, informaron las autoridades.

El hecho se registró en las inmediaciones de la calle 9 y la avenida Meridian, según confirmó la dependencia policial.

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Equipos de rescate trasladaron a la uniformada al Ryder Trauma Center, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la agente ni han ofrecido detalles adicionales sobre su condición.

De acuerdo con la información disponible, la funcionaria se dirigía a atender un reporte de robo cuando ocurrió el incidente. Versiones preliminares indican además que se desplazaba en un vehículo todoterreno utilizado por MBPD.

Las circunstancias que rodean el hecho continúan bajo investigación y las autoridades no han precisado qué provocó el incidente, si hubo otros vehículos involucrados o si alguna otra persona resultó lesionada.

Funcionarios de la ciudad tampoco han informado cuándo podrían ofrecer una actualización sobre el estado de salud de la oficial.

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