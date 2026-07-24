Tiroteo en allanamiento del MDSO deja un adolescente muerto en Miami Beach

Imagen referencial de una patrulla del Departamento de Policía de Miami Beach

MIAMI.- Un adolescente de 17 años murió el miércoles tras ser baleado durante un allanamiento de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) en Miami Beach, donde detectives ejecutaban una orden judicial vinculada a una investigación por delitos relacionados con armas de fuego, informaron hoy las autoridades.

El incidente se registró en un edificio de apartamentos ubicado en el bloque 785 de la calle 81, después de que los agentes anunciaran su presencia mediante un sistema de altavoces antes de ingresar a la vivienda, informó la sheriff Rosie Cordero-Stutz.

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Según explicó la funcionaria, el muchacho salió de una de las habitaciones portando un arma de fuego, momento en el que uno de los detectives abrió fuego.

Paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) acudieron al lugar y declararon la muerte del joven en la escena.

Cordero-Stutz señaló que, de forma preliminar, no existen indicios de que el occiso alcanzara a disparar el arma que llevaba consigo, aunque aclaró que ese aspecto forma parte de la investigación en curso.

Durante el operativo también fue arrestado otro implicado, de 18 años, quien igualmente figuraba en la orden de allanamiento.

La sheriff indicó que ambos residían en el inmueble intervenido y eran el objetivo del procedimiento. Posteriormente, el canal local Telemundo 51 informó que los dos eran hermanos.

De acuerdo con la jefa del MDSO, el fallecido era considerado legalmente un adulto debido a antecedentes penales previos. Agregó que acumulaba múltiples condenas por delitos graves, permanecía bajo libertad condicional por infracciones relacionadas con armas de fuego, utilizaba un monitor electrónico en el tobillo y estaba identificado como integrante de una pandilla.

Sobre el detenido, la funcionaria afirmó que también figura como miembro de una pandilla, porta un dispositivo de monitoreo electrónico y posee un amplio historial delictivo vinculado a delitos con armas.

Las autoridades no divulgaron de inmediato la identidad de ninguno de los dos jóvenes.

Al referirse al procedimiento, Cordero-Stutz recordó que los allanamientos representan algunas de las intervenciones de mayor riesgo para las fuerzas del orden.

“Hacemos todo lo posible para identificar a las personas y dejar claro que estamos presentes”, afirmó la sheriff. “Este individuo, que ya enfrentaba múltiples violaciones a la ley, decidió salir armado y confrontar a uno de nuestros agentes”.

Las circunstancias del tiroteo continúan bajo investigación, mientras los detectives recopilan evidencias para esclarecer lo ocurrido.