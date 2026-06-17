Incendios forestales consumen casi 14.000 acres en el oeste de Miami-Dade, más de 200 evacuados

Una columna de humo se observa al fondo de la avenida Krome, en el oeste de Miami-Dade.

Raied “Ray” Jadallah, jefe de Bomberos de Miami-Dade, en rueda de prensa sobre los incendios.

MIAMI. – Los incendios forestales que desde el pasado domingo afectan el oeste del condado Miami-Dade han consumido casi 14.000 acres de vegetación, obligado a evacuar a más de 200 residentes y movilizado a cientos de bomberos y personal de emergencia en una de las mayores operaciones de respuesta de los últimos años en la región, según oficiales condales.

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, las autoridades informaron que el fuego se ha dividido en dos frentes principales, identificados como Quarry 2 Fire y Well Fire, con niveles de contención de aproximadamente 25% y 30%, respectivamente. Es decir que una cuarta parte del perímetro del incendio está controlada y el 30% del otro perímetro.

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El jefe de Bomberos de Miami-Dade, Raied “Ray” Jadallah, explicó que el incendio comenzó el domingo y ha permanecido activo durante cuatro días debido a las condiciones extremadamente secas, las altas temperaturas y los fuertes vientos que han favorecido su expansión.

“En algunos puntos el incendio se ha expandido hasta tres cuartos de milla de ancho”, señaló Jadallah al describir la magnitud del siniestro. También indicó que no existe por ahora una fecha estimada para la completa extinción del fuego.

Más de 40 camiones y cientos de rescatistas en Miami-Dade

La respuesta ha involucrado a múltiples agencias locales, estatales y federales. Miami-Dade Fire Rescue mantiene desplegados más de 40 camiones de bomberos, su equipo de manejo de incidentes y más de 200 bomberos, además del apoyo de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el Departamento de Manejo de Emergencias, el Servicio Forestal de Florida, la Guardia Nacional y recursos aéreos solicitados a Broward.

“Tenemos varios cientos de bomberos y miembros del personal trabajando en la escena para intentar extinguir este incendio”, afirmó Jadallah.

Las autoridades forestales ejecutan además operaciones de back burn o quema controlada, una técnica que consiste en eliminar vegetación por delante del avance del fuego para reducir el combustible disponible y evitar que las llamas continúen propagándose.

Evacuación de Jones Fish Camp

La Oficina del Sheriff confirmó la evacuación voluntaria de la comunidad de Jones Fish Camp, una histórica zona residencial ubicada en el extremo occidental del condado.

El asistente del sheriff Fernand Charles explicó que la medida fue adoptada “por la preservación de la vida” ante la intensa presencia de humo, cenizas y llamas en las inmediaciones. Más de 200 residentes aceptaron trasladarse temporalmente a un recinto ferial habilitado por las autoridades mientras continúa la emergencia.

“Se puede reemplazar la propiedad, pero nunca se puede reemplazar la vida humana”, enfatizó Charles al pedir a los residentes que no intenten regresar al área afectada.

Aunque la mayoría de los residentes evacuó la zona, algunos decidieron permanecer en sus viviendas. Las autoridades mantienen presencia policial y de bomberos para monitorear esas áreas.

Carreteras cerradas por humo y baja visibilidad

Las condiciones del incendio obligaron al cierre de importantes vías de acceso. Las autoridades informaron que Krome Avenue y Okeechobee Road permanecen cerradas debido a la densa columna de humo y a las labores de emergencia que se desarrollan en la zona.

Jason Fernández, portavoz del condado, pidió a los residentes mantenerse atentos a los canales oficiales de información y respetar las restricciones de tránsito mientras continúan las operaciones de contención.

“La seguridad es lo primero”

El comisionado del condado por el Distrito 12, Juan Carlos Bermúdez, agradeció el trabajo de los equipos de emergencia y reiteró el llamado a la población para que siga las instrucciones de las autoridades.

“La preservación de la vida es lo más importante. La seguridad es primero”, afirmó Bermúdez. “Entendemos que los cierres de carreteras son una inconveniencia, pero estar seguros es más importante”.

El comisionado indicó que, aunque por el momento las evacuaciones se limitan a Jones Fish Camp, la evolución del incendio determinará si serán necesarias medidas adicionales en otras áreas cercanas.

Doral pide limitar actividades al aire libre

La alcaldesa de Doral, Christy Fraga, aseguró que actualmente no existe una amenaza directa para viviendas o negocios de la ciudad, aunque reconoció que el humo continúa afectando amplias zonas del municipio.

“Sabemos que nuestros residentes han visto y olido el humo durante los últimos días. Estamos monitoreando la situación de manera constante junto a nuestros socios de seguridad pública”, afirmó.

Fraga recomendó mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar el aire acondicionado en modo de recirculación y reducir la exposición al aire libre, especialmente en el caso de personas mayores, niños, pacientes con asma o enfermedades respiratorias y mascotas.

Recomendaciones para la población

Las autoridades insistieron en que los residentes deben:

Evitar desplazarse hacia las zonas afectadas por el incendio.

Mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales.

Permanecer en interiores cuando la presencia de humo sea intensa.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Utilizar el aire acondicionado en modo de recirculación.

Extremar precauciones con niños, adultos mayores, personas con problemas cardíacos o respiratorios y mascotas.

Respetar las órdenes de evacuación y los cierres de carreteras.

Jadallah advirtió que el humo continuará desplazándose hacia el norte y noroeste impulsado por el viento y recordó que el sur de Florida atraviesa condiciones de sequía y una alerta por calor que complican los esfuerzos de contención.

“Necesitamos sacar a las personas vulnerables del humo. El aire acondicionado debe mantenerse en recirculación y todos deben evitar la exposición innecesaria”, concluyó el jefe de bomberos.

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