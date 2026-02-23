Gobierno de EEUU confirma que dio apoyo operación contra el narcotráfico en México

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA.

WASHINGTON. - El gobierno de EEUU confirmó que brindó apoyo de inteligencia a México en la operación militar contra el narcotráfico en la que fue abatido el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación , Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco, y se dio un duro golpe a una de las organizaciones criminales más violentas del país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “El Mencho” era objetivo prioritario para los gobiernos de México y EEUU, según su mensaje en X.

“Era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, afirmó.

Este domingo, las fuerzas militares mexicanas practicaron un operativo en Jalisco para capturar al capo del Cartel, que que resultó muerto al mostrar resistencia, lo que generó una ola de violencia en otros cinco estados por parte del grupo criminal.

El apoyo de inteligencia estadounidense se circunscribiría al acuerdo de cooperación en materia de seguridad y combate contra el narcotráfico, entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en una reunión en septiembre de 2025.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

Operativo conjunto México-EEUU

El Cartel mexicano es una de las organizaciones terroristas designadas por el gobierno estadounidense en el marco de su política de seguridad interna y hemisférica.

Según Leavitt, además de “El Mencho” otros tres miembros del cartel fueron abatidos, mientras que otros tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.

Según se informó, un funcionario de Defensa de EEUU habría señalado a un diario que fue clave el apoyo de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), unidad de inteligencia del Comando Norte de EEUU, en la acción contra la organización criminal.

"El Mencho" era uno de los narcotraficantes más buscados por EEUU , por el cual fijó una recompensa de unos 15 millones de dólares.

FUENTE: Con información de Red X Karoline Leavitt, EFE