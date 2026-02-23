lunes 23  de  febrero 2026
INTELIGENCIA

Gobierno de EEUU confirma que dio apoyo operación contra el narcotráfico en México

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el capo del Cartel Jalisco Nueva Generación era objetivo prioritario para la seguridad estadounidense

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA.&nbsp;

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 

Captura de pantalla/DEA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU confirmó que brindó apoyo de inteligencia a México en la operación militar contra el narcotráfico en la que fue abatido el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco, y se dio un duro golpe a una de las organizaciones criminales más violentas del país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “El Mencho” era objetivo prioritario para los gobiernos de México y EEUU, según su mensaje en X.

Lee además
Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"
En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

“Era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, afirmó.

Este domingo, las fuerzas militares mexicanas practicaron un operativo en Jalisco para capturar al capo del Cartel, que que resultó muerto al mostrar resistencia, lo que generó una ola de violencia en otros cinco estados por parte del grupo criminal.

El apoyo de inteligencia estadounidense se circunscribiría al acuerdo de cooperación en materia de seguridad y combate contra el narcotráfico, entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en una reunión en septiembre de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025751007594971346&partner=&hide_thread=false

Operativo conjunto México-EEUU

El Cartel mexicano es una de las organizaciones terroristas designadas por el gobierno estadounidense en el marco de su política de seguridad interna y hemisférica.

Según Leavitt, además de “El Mencho” otros tres miembros del cartel fueron abatidos, mientras que otros tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.

Según se informó, un funcionario de Defensa de EEUU habría señalado a un diario que fue clave el apoyo de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), unidad de inteligencia del Comando Norte de EEUU, en la acción contra la organización criminal.

"El Mencho" era uno de los narcotraficantes más buscados por EEUU , por el cual fijó una recompensa de unos 15 millones de dólares.

FUENTE: Con información de Red X Karoline Leavitt, EFE

Temas
Te puede interesar

Petro pide a EEUU salvar al régimen cubano con un plan masivo de energía solar

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Trump pone fin a la "Gran Estafa Verde" en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Por Daniel Castropé
Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal