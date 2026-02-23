lunes 23  de  febrero 2026
SUCESOS

Sheinbaum asegura que México despierta con "más tranquilidad" tras jornada violenta

El Gobierno federal instaló un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

YURI CORTEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que "el día de hoy" se registra "más tranquilidad", tras los hechos violentos registrados en gran parte del país, luego de la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas. Hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces, pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país", aseguró la mandataria, durante su conferencia de prensa matutina.

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"
Ejército de México controla el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, en medio de la ola de violencia. m
MÉXICO

¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y cuál es su futuro sin "El Mencho"?

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de la violencia de este domingo con bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados, lo que obligó a activar un esquema extraordinario de seguridad con participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y autoridades estatales, particularmente en Jalisco y estados aledañas.

Los hechos violentos llevaron también a cancelar vuelos, especialmente en Jalisco, además de que en al menos 16 estados se reportaron bloqueos y disturbios, incluyendo en Puebla, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La mandataria explicó que, tras el operativo, el Gobierno federal instaló un centro de mando nacional para coordinar acciones de seguridad con autoridades estatales.

"Es importante que sepan que se mantiene de todas maneras el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde está el secretario, están los tres secretarios, sus equipos, la Secretaría de Gobernación para estar en coordinación con todos los gobiernos de los estados", indicó.

Sheinbaum detalló que dicho centro fue activado inmediatamente después de los hechos violentos y agradeció la colaboración de los gobiernos estatales, "todos estuvieron en coordinación con mucha información".

La presidenta también hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su actuación.

"Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. Al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, realmente México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias", afirmó

Añadió que se trata de "hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo con una enorme preparación".

Sheinbaum subrayó que el objetivo central del Gobierno es preservar "la paz y la seguridad" de toda la población mexicana.

La muerte de el “Mencho” ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra el gobierno de Sheimbaum y este, a su vez, contra los carteles mexicanos que el año pasado fueron declarados como "terroristas" por las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos acusa a los carteles de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo. Ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de el “Mencho”.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

FUENTE: Con información de EFE

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Por Daniel Castropé
Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate
CONMEMORACIONES

Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.
DISTURBIOS

EEUU alerta a sus ciudadanos ante ola de violencia en México: "quédense en casa hasta nuevo aviso"

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.
Advertencia

Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal