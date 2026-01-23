Operativo policial termina en accidente y cierre parcial de la I-95 en Broward

BROWARD .- Una operación policial registrada en el norte del condado Broward derivó este viernes en un accidente de tránsito sobre la autopista I-95, en Pompano Beach, tras la huida de un sospechoso en un incidente con agentes del orden.

El hecho se inició luego de una intervención policial por un presunto robo en un establecimiento comercial de Deerfield Beach. Durante la actuación de los oficiales en el lugar, el implicado habría protagonizado un altercado con uno de los uniformados y escapado en un vehículo, lo que dio paso a un operativo de seguimiento.

La persecución se extendió por varias arterias del área norte del condado hasta llegar a los carriles en dirección sur de la I-95, donde el automóvil del sospechoso se vio involucrado en un choque, quedando volcado a pocos metros de Atlantic Boulevard.

A la escena acudieron múltiples patrullas y unidades de emergencia, que aseguraron la zona y activaron los protocolos de atención y control del tránsito. Allí se mostraba al menos dos vehículos con daños visibles, mientras los equipos de rescate y salvamento realizaron las labores correspondientes, dijeron las autoridades.

Además informaron que el conductor fue detenido en la ubicación y trasladado a un centro hospitalario con lesiones que no representaban peligro para su vida. Los detectives mantienen abierta la investigación para esclarecer tanto el incidente inicial como las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Como consecuencia del operativo, los carriles en dirección sur de la I-95, a la altura de Atlantic Boulevard, fueron cerrados, lo que ha provocado congestión vehicular, y retraso en los itinerarios de los conductores.