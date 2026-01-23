viernes 23  de  enero 2026
PERSECUCIÓN POLICIAL

Operativo policial termina en accidente y cierre parcial de la I-95 en Broward

El hecho se inició luego de una intervención policial por un presunto robo en un establecimiento comercial de Deerfield Beach.

Imagen referencial de patrullas de policía.

Imagen referencial de patrullas de policía.

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

BROWARD.- Una operación policial registrada en el norte del condado Broward derivó este viernes en un accidente de tránsito sobre la autopista I-95, en Pompano Beach, tras la huida de un sospechoso en un incidente con agentes del orden.

El hecho se inició luego de una intervención policial por un presunto robo en un establecimiento comercial de Deerfield Beach. Durante la actuación de los oficiales en el lugar, el implicado habría protagonizado un altercado con uno de los uniformados y escapado en un vehículo, lo que dio paso a un operativo de seguimiento.

Lee además
Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula
El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.
EN MIAMI

Reguetonero cubano "El Chulo" es arrestado y enfrenta proceso de deportación

La persecución se extendió por varias arterias del área norte del condado hasta llegar a los carriles en dirección sur de la I-95, donde el automóvil del sospechoso se vio involucrado en un choque, quedando volcado a pocos metros de Atlantic Boulevard.

A la escena acudieron múltiples patrullas y unidades de emergencia, que aseguraron la zona y activaron los protocolos de atención y control del tránsito. Allí se mostraba al menos dos vehículos con daños visibles, mientras los equipos de rescate y salvamento realizaron las labores correspondientes, dijeron las autoridades.

Además informaron que el conductor fue detenido en la ubicación y trasladado a un centro hospitalario con lesiones que no representaban peligro para su vida. Los detectives mantienen abierta la investigación para esclarecer tanto el incidente inicial como las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Como consecuencia del operativo, los carriles en dirección sur de la I-95, a la altura de Atlantic Boulevard, fueron cerrados, lo que ha provocado congestión vehicular, y retraso en los itinerarios de los conductores.

Temas
Te puede interesar

Estados Unidos pone freno a Rusia y China en el Ártico con la adquisición de Groenlandia

Condenan a enfermero de Broward por millonario fraude al Medicare, ¿cómo lo hizo?

Renovar la registración del auto ahora es más rápido en Broward

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Vista aérea de la zona del proyecto.
CONTROVERSIA

Comisión de Miami-Dade autoriza expansión industrial sobre humedales protegidos

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

Te puede interesar

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?
Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Imagen referencial de patrullas de policía.
PERSECUCIÓN POLICIAL

Operativo policial termina en accidente y cierre parcial de la I-95 en Broward

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
TENSIóN

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán

El intelectual y líder católico cubano Dagoberto Valdés Hernández.
REPRESIÓN

Cuba: Detienen a opositor Dagoberto Valdés en nueva escalada represiva contra la sociedad civil y la Iglesia