EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

La Junta Escolar del condado avaló la recomendación del superintendente para reducir costos operativos en un distrito con más de 50,000 asientos vacíos. Una de las escuelas propuestas logró permanecer abierta tras el reclamo de padres.

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.

D. CASTROPÉ
CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

BROWARD. - La Junta Escolar del Condado de Broward (BCSB) votó este miércoles a favor del cierre de seis escuelas públicas, como parte de un plan de reestructuración destinado a enfrentar la disminución sostenida de la matrícula estudiantil y el exceso de capacidad en el distrito.

La decisión se produjo tras una extensa sesión en la que se evaluó la propuesta presentada por el superintendente del distrito, Howard Hepburn, quien ha advertido que el sistema escolar opera actualmente con más de 50,000 asientos sin ocupar, una situación que impacta directamente las finanzas y la planificación educativa.

De acuerdo con la BCSB, el plan contempla la redistribución de los estudiantes hacia otros centros educativos, procurando minimizar las interrupciones académicas y logísticas para las familias afectadas.

“Es una decisión difícil, pero necesaria para garantizar que la calidad de las oportunidades de aprendizaje que reciben nuestros estudiantes no se vea comprometida”, señaló Hepburn durante la reunión.

Las escuelas incluidas en el plan aprobado son:

  • Sunshine Elementary
  • North Fork Elementary
  • Palm Cove Elementary
  • Panther Run Elementary
  • Plantation Middle School
  • Seagull Alternative High School

Inicialmente, la propuesta también incluía el cierre de Bair Middle School, ubicada en Sunrise. Sin embargo, tras la intervención de padres y miembros de la comunidad durante la audiencia pública, la junta votó en contra de cerrar ese plantel, permitiendo que continúe operando.

Según datos del distrito, algunos centros escolares funcionan muy por debajo de su capacidad. Panther Run Elementary, por ejemplo, cuenta con menos de 300 alumnos, una cifra que refleja una tendencia que, según el superintendente, podría prolongarse en los próximos años. Solo en el último ciclo escolar, Broward perdió más de 9,000 educandos, de acuerdo con datos oficiales.

La estrategia de reorganización también prevé la consolidación de planteles y el uso alternativo de las instalaciones que quedarían vacantes, una posibilidad que ha generado inquietud entre varios sectores educativos.

La Asociación de Maestros de Broward (BTU) expresó preocupación por el impacto que estos cierres puedan tener en la educación pública del condado. Durante el encuentro, representantes del sindicato advirtieron sobre el posible crecimiento de escuelas charter en comunidades donde se clausuren las sedes escolares tradicionales.

El debate se desarrolla además en un contexto de tensión política. En días recientes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó la gestión del sistema escolar del condado, mientras la BCSB ha defendido que el distrito atraviesa un proceso distinto al de administraciones anteriores.

La junta aseguró que las familias afectadas serán notificadas formalmente y tendrán acceso a reuniones informativas para abordar inquietudes relacionadas con los cambios aprobados.

