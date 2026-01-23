viernes 23  de  enero 2026
EN MIAMI

Reguetonero cubano "El Chulo" es arrestado y enfrenta proceso de deportación

La detención del popular cantante de música urbana ha reactivado el debate sobre la vulnerabilidad legal que enfrentan figuras públicas del exilio cubano en Estados Unidos

El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.

El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.

ARCHIVO DLA Cortesía/ El Chulo vía EB Public Relations Inc
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Abel Osvaldo Díaz Rodríguez, nombre legal del reguetonero cubano El Chulo, fue detenido el jueves en su residencia de Miami por autoridades migratorias y trasladado al Centro de Detención de Inmigración BTC, en el condado de Broward, como parte de un procedimiento vinculado a una orden de deportación previamente emitida en su contra.

La información fue confirmada por su equipo de trabajo y según personas cercanas de su entorno, el artista permanece bajo custodia migratoria mientras sus representantes legales sostienen reuniones con abogados especializados en inmigración para evaluar las vías jurídicas disponibles y las posibles estrategias de defensa que permitan frenar el proceso de deportación.

Lee además
Los vehículos de Waymo, la empresa de tecnología de conducción autónoma, comienzan a dar servicio en Miami. 
ROBOTAXIS

Waymo debuta en Miami con su servicio de taxis de conducción autónoma, "sin nadie al volante"
La supervisora de las elecciones conversa con los medios. 
SU VOTO

Alina García rinde cuentas en el primer "Estado de las Elecciones" en la historia de Miami-Dade

El caso adquiere una dimensión especialmente sensible por el contexto personal que rodea al cantante. “El Chulo” se había convertido recientemente en padre, había logrado reunir a su familia tras traer a su madre desde Cuba y atravesaba una etapa de estabilidad personal y profesional que ahora queda abruptamente interrumpida por esta situación legal.

En redes sociales seguidores y allegados al músico describen un escenario de fuerte impacto emocional y desconcierto, mientras su círculo íntimo intenta articular una respuesta en el plano jurídico, humana y mediática frente a una problemática que no solo afecta su carrera artística, sino su núcleo familiar y su permanencia en el país.

Más allá del caso individual, la detención del reguetonero vuelve a colocar sobre la mesa una realidad estructural: la fragilidad jurídica de miles de inmigrantes cubanos, incluso aquellos con visibilidad pública, trayectoria profesional consolidada y arraigo social en Estados Unidos.

Temas
Te puede interesar

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Estados Unidos pone freno a Rusia y China en el Ártico con la adquisición de Groenlandia

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Ubicación del portaviones USS George H. W. Bush cerca de las costas de Cuba, el 22 de enero de 2026.  video
TENSIONES

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.
¿CONSEJOS?

Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

Vista aérea de la zona del proyecto.
CONTROVERSIA

Comisión de Miami-Dade autoriza expansión industrial sobre humedales protegidos

Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

Fuerzas de la Lotería de Florida asumen rol federal y entregan a un extranjero a custodia de ICE

Te puede interesar

María de Lourdes Van-Caneghem, de 50 años es acusada como la principal sospechosa en el caso.
FRAUDE MIGRATORIO

Falsa asesora legal operaba en Miami con identidad de abogada de inmigración

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?

Una joven se resguarda del frío en Miami.
FLORIDA

Regresa el frío a Miami, busque abrigo

Imagen referencial de patrullas de policía.
PERSECUCIÓN POLICIAL

Operativo policial termina en accidente y cierre parcial de la I-95 en Broward

Un agente de la Bolsa de Nueva York en una de las sesiones bursátiles.
TENSIóN

Precios del petróleo suben ante mayor presión de EEUU sobre Irán