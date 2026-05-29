viernes 29  de  mayo 2026
MODA ITALIANA

El Made in Italy desembarca en Miami Swim Week con 23 marcas y un desfile propio

La Agencia Italiana de Comercio llevará a Miami una selección de 23 empresas especializadas en swimwear, resortwear y beachwear como parte de “Italian Riviera”, una iniciativa que busca consolidar la presencia de la moda italiana en Estados Unidos. El programa incluirá un pabellón en Cabana Miami y el primer desfile oficial organizado por la entidad dentro de Miami Swim Week – The Shows.

Las actividades se desarrollarán entre el 30 de mayo y el 1 de junio en Miami Beach.

Las actividades se desarrollarán entre el 30 de mayo y el 1 de junio en Miami Beach.

CORTESÍA NEW CONCEPT PR
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Italia apuesta nuevamente por Miami como vitrina para expandir la presencia de sus marcas de moda en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para el sector a nivel mundial.

La Agencia Italiana de Comercio (ITA) presentará este fin de semana “Italian Riviera”, una iniciativa que reunirá a 23 empresas especializadas en swimwear (moda de baño), resortwear (moda para vacaciones) y accesorios como parte de la programación de Cabana Miami y Miami Swim Week – The Shows.

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Las actividades se desarrollarán entre el 30 de mayo y el 1 de junio en Miami Beach y reunirán a diseñadores, compradores, distribuidores, minoristas, medios especializados y representantes de la industria provenientes de Estados Unidos, América Latina y otras regiones.

Uno de los momentos centrales de la participación italiana será precisamente “Italian Riviera”, el primer desfile oficial organizado por ITA dentro del programa.

La pasarela tendrá lugar el domingo 31 de mayo a las 7:00 p.m. en el Mondrian South Beach y servirá como plataforma para exhibir las propuestas de las más de 20 compañías de la península itálica dedicadas a la moda de baño, la moda de playa, los accesorios y el estilo de vida mediterráneo.

Entre las marcas participantes figuran Barbieri, Bye Firenze, Carolina Galan, Chio, Maria La Rosa, Mirabiliae, Positano Couture, Queen Moda, Raffaela D’Angelo, Toujours, Silvia Gnecchi y Bikinville, entre otras.

La iniciativa también incluirá un pabellón italiano dentro de Cabana Miami, considerada una de las principales ferias comerciales de EEUU para la industria de los trajes de baño y de playa.

A través de este espacio, las empresas participantes podrán establecer conexiones comerciales con compradores y representantes del sector procedentes de Norteamérica, América Latina y el Caribe.

La estrategia responde al creciente interés del país europeo por consolidar su presencia en el mercado estadounidense.

“Estados Unidos ya es el quinto mercado de exportación más importante para los productos italianos de moda de playa y el principal destino fuera de Europa”, afirmó Erica Di Giovancarlo, comisionada comercial de ITA Nueva York y directora ejecutiva de la entidad para Estados Unidos.

Según datos divulgados por la organización, Italia ocupa actualmente el décimo lugar entre los exportadores de trajes de baño hacia Estados Unidos. Durante 2024, las importaciones estadounidenses de estos productos procedentes del país europeo alcanzaron aproximadamente 16,6 millones de dólares.

Para la representante italiana, estas cifras reflejan tanto la importancia estratégica del mercado estadounidense como las oportunidades de crecimiento que continúan existiendo para las empresas del sector.

En ese contexto, la nación mediterránea busca aprovechar la visibilidad que ofrece la ciudad para fortalecer el posicionamiento del sello Made in Italy en una industria altamente competitiva y en constante evolución.

Con una combinación de exhibición comercial y desfile en pasarela, “Italian Riviera” aspira a convertir a Miami en la principal plataforma estadounidense para las marcas participantes y reforzar los vínculos entre la moda italiana y uno de los mercados más relevantes para el futuro crecimiento del sector.

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