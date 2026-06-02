Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados

Mapa de Miami Beach con la ubicación de los distintos balones de futbol.

MIAMI . A pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, Miami Beach presentó una amplia agenda de eventos culturales, musicales y deportivos con la que busca convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados de todo el mundo en el que los negocios locales podrán aprovechar el impacto económico que generará el torneo durante casi 40 días.

Como parte de la celebración, la ciudad instalará 48 gigantescas pelotas de fútbol de 16 pies de altura en parques y espacios públicos. Cada una estará decorada con los colores de las selecciones participantes y servirá como punto de encuentro para aficionados de distintas nacionalidades. Existe un mapa con la ubicación de las pelotas en la página oficial de la ciudad.

El alcalde de Steven Meiner destacó que la ciudad se encuentra ultimando detalles para recibir a los visitantes internacionales.

“Nos estamos preparando para dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo mientras crece la expectativa por la Copa Mundial FIFA 2026. La ciudad está desplegando programas culturales, eventos especiales e instalaciones de arte público que resaltan el espíritu y la energía de nuestra comunidad”, señaló Meiner.

El alcalde también resaltó que Miami Beach albergará conciertos gratuitos frente al mar, reuniones familiares y fiestas para ver los partidos organizadas junto al Comité Anfitrión del Mundial en Miami.

Captura de pantalla 2026-06-02 a la(s) 10.07.56a.m. Mapa de Miami Beach con la ubicación de los distintos balones de futbol.

Carlos Vives encabezará la gran fiesta inaugural de Miami Beach

La celebración comenzará oficialmente el 11 de junio con el FIFA World Cup 2026 Kickoff Watch Party and Concert, un evento gratuito sobre la arena de South Beach, en la intersección de la calle 10 y Ocean Drive.

Miles de aficionados podrán seguir en pantallas gigantes la ceremonia inaugural y el primer partido del torneo antes de disfrutar de un concierto del cantante colombiano Carlos Vives.

El programa incluye apertura de puertas a las 2:00 p.m., transmisión de la ceremonia y el partido inaugural a las 3:00 p.m., presentación de DJ Cassidy a las 6:00 p.m. y el concierto de Carlos Vives a las 7:00 p.m. El acceso será gratuito, aunque requerirá inscripción previa.

Negocios locales aprovechan la oportunidad

El comisionado de Miami Beach Alex Fernández calificó el Mundial como una de las mayores oportunidades económicas para la ciudad en los últimos años.

“Para nuestra comunidad empresarial, esto es mucho más que un evento deportivo. Es una de las oportunidades económicas más importantes que Miami Beach ha visto en años”, afirmó Fernández.

El funcionario exhortó a los comerciantes a decorar sus establecimientos, crear promociones temáticas, organizar fiestas para ver los partidos y colaborar con negocios vecinos para mostrar la hospitalidad y el carácter único de Miami Beach.

Como parte de ese esfuerzo, la comisión municipal aprobó una legislación impulsada por Fernández que permitirá temporalmente a los restaurantes con áreas de comedor al aire libre instalar televisores en esos espacios durante el torneo, con el objetivo de crear zonas de reunión para residentes y visitantes.

Torneos, festivales y experiencias para todos los gustos

La agenda mundialista irá mucho más allá de los partidos. Durante todo el campeonato se celebrarán fiestas para ver los encuentros en el Miami Beach Bandshell, actividades en North Beach, el Fan Fest Uruguay, experiencias inmersivas de fútbol y sostenibilidad organizadas por REEFLINE en Lummus Park y numerosos eventos culturales y gastronómicos.

Entre las actividades más llamativas figura la Copa del Sol, un torneo gratuito de fútbol callejero 4 contra 4 que combinará deporte y entretenimiento con DJs, narradores, graderíos y espectáculos en la cancha. Más de 100 equipos competirán en categorías juvenil, femenina, corporativa y abierta durante un fin de semana de actividades.

Los coleccionistas también tendrán su espacio

Los aficionados al tradicional álbum Panini podrán participar en un intercambio de cromos organizado por la comisionada Mónica Matteo-Salinas el 7 de junio, entre las 12:00 p.m. y las 3:00 p.m., frente a la tienda Pelé Soccer, ubicada en el 532 de Lincoln Road. La actividad permitirá a los coleccionistas intercambiar estampas repetidas y completar sus álbumes junto a otros seguidores del fútbol.

Transporte reforzado para movilizar a miles de aficionados

Ante la llegada de miles de visitantes durante las fechas más concurridas del torneo, Miami Beach pondrá en marcha un plan especial de movilidad que incluirá taxis acuáticos, autobuses lanzadera y un aumento en la frecuencia del transporte público gratuito. Las medidas estarán vigentes el 11 de junio, fecha del partido inaugural, así como los días 18 y 19 de julio, cuando se espera una alta concentración de aficionados en la ciudad.

El 11 de junio, entre las 12:00 del mediodía y las 11:00 de la noche, funcionará un servicio ampliado de taxi acuático entre Venetian Marina, en la ciudad de Miami, y Maurice Gibb Memorial Park, en Miami Beach. El recorrido estará complementado por autobuses gratuitos que conectarán el parque con Lummus Park, junto a Ocean Drive, donde se celebrará la gran fiesta inaugural y el concierto de Carlos Vives.

Para los días 18 y 19 de julio, el servicio gratuito de taxi acuático volverá a operar entre ambos puntos, mientras que autobuses lanzadera trasladarán a los asistentes desde Maurice Gibb Memorial Park hasta el Miami Beach Bandshell, una de las principales sedes de las fiestas para ver los partidos.

La ciudad también reforzará el servicio del Miami Beach Trolley mediante la incorporación de vehículos adicionales en las rutas de mayor demanda. Asimismo, las autoridades animan a residentes y visitantes a utilizar las opciones permanentes de movilidad gratuita, como el sistema Freebee y el Miami Beach Trolley, además de las ciclovías, senderos peatonales y más de mil bicicletas convencionales y eléctricas disponibles a través de Citi Bike en distintos puntos de la ciudad. De esta forma, Miami Beach busca facilitar los desplazamientos y reducir el impacto del tráfico durante las semanas en que el Mundial atraerá a miles de aficionados de todo el planeta.

Con conciertos frente al mar, instalaciones artísticas gigantes, festivales internacionales, actividades familiares y eventos deportivos, Miami Beach apuesta por convertirse en uno de los grandes escenarios paralelos de la Copa Mundial FIFA 2026 y en un escaparate para su industria turística y comercial. La información que las distintas actividades y eventos se encuentra en la página web oficial de la ciudad.

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FUENTE: MIAMI BEACH