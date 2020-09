Orlando da la bienvenida al primer Tru By Hilton

El nuevo hotel se encuentra en Westwood Boulevard, al sur del Centro de Convenciones de Orlando, y representa la propiedad más grande de Tru by Hilton hasta la fecha y la primera en esta ciudad del centro de Florida.

El hotel de 259 habitaciones y ocho pisos, administrado por Highgate, abrió el 3 de septiembre, justo antes del fin de semana largo por el Día del Trabajo y bajo las normas sanitarias recomendadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). El inmueble está situado Westwood Boulevard, al sur del Centro de Convenciones de Orlando.

Los huéspedes podrán disfrutar de modernas instalaciones entre las que figura una piscina al aire libre y un confortable gimnasio, restaurantes, bares y lugares de esparcimiento. Los servicios incluyen WiFi gratis, desayuno de cortesía, estacionamiento sin cargo y en algunas habitaciones se permiten mascotas.

Noel Epelboim, director ejecutivo de Epelboim Development Group, comentó: "Este proyecto llega en un momento difícil dada la actual crisis de salud que enfrentamos, pero es una señal de esperanza, mientras nosotros, como compañía, seguimos asociándonos con marcas como Hilton para promover la calidad de vida en nuestra región, garantizar la creación de empleos y brindar servicios excepcionales para los viajeros de negocios y de placer, así como para los huéspedes locales de Florida”.

Para cumplir con las regulaciones de salud por la pandemia del COVID-19, los directivos de Tru by Hilton ajustaron servicios e instalaciones en el hotel mediante el programa Hilton CleanStay que incluye, entre otras normas, un sello de habitación Hilton CleanStay para indicar que no se ha accedido a esa habitación desde que se limpió y desinfectó minuciosamente, servicio de habitación sin contacto con los clientes (se dejan en la puerta y se retiran frente a la puerta), además de un personal de higiene que se encarga de mantener limpio todos los accesos las 24 horas del día.

"Tru by Hilton brinda una estadía enérgica, pero también relajante y cómoda, convirtiéndolo en una excelente opción para los viajeros que buscan valor y consistencia”, dijo Talene Staab, vicepresidenta y directora global de Tru by Hilton. "Estamos encantados de asociarnos con Epelboim Development Group en este proyecto que marcará nuestro primer hotel en Orlando y la apertura más grande hasta la fecha con 259 habitaciones, lo que destaca el ritmo de crecimiento de Tru by Hilton en EEUU y Canadá".

El hotel está ubicado muy cerca de centros de compras como Pointe Orlando y el Florida Mall, ambos muy famosos por ser lugares predilectos para los consumidores. Tru by Hilton también se encuentra a menos de 10 millas de los destinos gastronómicos y de los mejores parques temáticos de Orlando.

Epelboim Development Group opera tres propiedades hoteleras en EEUU y trabaja en un cuarto hotel de servicio selecto y de lujo en Atlanta, que se inaugurará en junio del 2021 entre otros planes hasta el 2024.

