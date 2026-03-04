Ecuador declara persona non grata al embajador de Cuba y ordena la salida de toda su misión

QUITO . El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba en ese país, Basilio Antonio Gutiérrez García, y ordenó la salida del personal diplomático, consular y administrativo de la misión cubana acreditada en Quito.

La decisión fue comunicada mediante la nota diplomática Nro. MREMH-DCP-2026-0002-N, emitida el 4 de marzo por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) a través de su Dirección de Ceremonial y Protocolo.

El documento invoca el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que faculta al Estado receptor a retirar su aceptación a un jefe de misión o a cualquier integrante del personal diplomático extranjero.

La medida incluye, además del embajador, a 21 integrantes de la representación cubana, entre diplomáticos, funcionarios consulares, personal administrativo y agregados civiles.

La lista oficial menciona a:

Vladimir González Fernández, consejero (cónsul);

Samuel Bibilonia Ballate, ministro consejero;

Ivette Franco Senen, primera secretaria;

Julio César Crespo Diéguez, tercer secretario;

Armando Bencomo Zamora, consejero (vicecónsul);

Elkis Rojas Pérez, primer secretario;

Silvia García, contadora;

Sonia García, agregada de prensa y comunicación;

Cloris Isabel Arias Rubio, administradora;

Yazmin Rivero Campos, secretaria;

Gualberto Soto Álvarez, agregado civil;

Yeniselis Sánchez Sardiña, secretaria;

Teresa Martínez García, secretaria;

Daylín Córdova Díaz, secretaria;

María Victoria Fernández García, asistente consular;

Claudia de la Caridad Amador González, asistente consular;

Danger Castañeda Reve, chofer;

Ariel Núñez, agregado civil;

Serafín Larralde Lemus, agregado civil;

Alexei Rosales Rodríguez, agregado civil;

Alexander Martín López, agregado civil.

La comunicación establece que el embajador y los funcionarios señalados deberán abandonar el territorio ecuatoriano dentro de un plazo de 48 horas a partir de la notificación oficial.

En paralelo, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 317, mediante el cual dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador en Cuba, José María Borja López, quien representaba al país sudamericano ante el gobierno de La Habana.

La combinación de ambas decisiones, la expulsión del cuerpo diplomático cubano en Quito y el retiro del representante ecuatoriano en la isla, refleja un fuerte deterioro en las relaciones bilaterales entre ambos países, una de las medidas más severas dentro de la práctica diplomática internacional.

Durante varios años, Ecuador también desempeñó un papel relevante en las rutas migratorias de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos y llegó a funcionar como válvula de escape para la presión migratoria generada por el régimen de La Habana. Entre 2008 y 2015, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, el país eliminó el requisito de visa para la mayoría de las nacionalidades, incluida Cuba, lo que convirtió a Quito en uno de los principales puntos de entrada para migrantes de la isla que luego continuaban su recorrido por Sudamérica y Centroamérica rumbo a territorio estadounidense.

Solo en 2015 más de 43,000 ciudadanos cubanos llegaron a Estados Unidos por la frontera sur, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras recorrer una extensa ruta terrestre que en algunos casos incluyó el paso por la selva del Tapón del Darién. Ante el aumento del flujo migratorio, Ecuador restableció el requisito de visa para cubanos en diciembre de 2015, lo que redujo de forma drástica ese corredor migratorio.