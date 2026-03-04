Peatón muere y dos personas resultan heridas tras ser arrolladas cerca de Sawgrass Mills

SUNRISE . Un accidente vehicular ocurrido la tarde de este miércoles en la ciudad de Sunrise dejó un peatón muerto y otras dos personas hospitalizadas, según información preliminar divulgada por las autoridades.

El incidente se registró en la zona de West Sunrise Boulevard, al este de la 136th avenida, en las inmediaciones del centro comercial Sawgrass Mills.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta impactó a un grupo de personas que presuntamente intentaba cruzar la vía en una intersección cercana al complejo comercial. Como consecuencia del choque, una de las víctimas falleció en el lugar.

Imágenes aéreas del sitio divulgadas en Telemundo 51 mostraban el cuerpo de la persona fallecida cubierto con una lona en medio de la carretera, mientras la camioneta involucrada permanecía detenida en la intersección.

Los agentes acordonaron el área con cinta de seguridad y mantuvieron cerrada parte de la vía mientras realizaban las labores iniciales de investigación. Al mismo tiempo, dos personas que resultaron heridas fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Hasta el momento, la policía no ha divulgado las identidades de las víctimas ni ha ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el accidente. La investigación continúa en curso.