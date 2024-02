Orlando Gutiérrez-Boronat: "Cuba es un laboratorio del globalismo y el comunismo"

En el emotivo encuentro al aire libre, a escasos pasos del malecón de la Ermita que se asemeja al de La Habana, Gutiérrez-Boronat dijo que “Cuba fue la primera nación del hemisferio ocupada por el globalismo, un gran laboratorio creado por las fuerzas comunistas y por las élites izquierdistas de Occidente, para tener una vitrina”

“Un laboratorio para mostrar las supuestas bondades del comunismo”, enfatizó.

El activista denunció lo que no dudó en llamar una “confabulación innegable” del comunismo en su conjunto y la dictadura castrocomunista “para esconder en una gaveta” y “sacar de la vista pública lo que pasa en Cuba”.

“Las fuerzas comunistas y las élites socialistas occidentales que le impusieron a Cuba, convirtieron a Cuba en el cáncer del hemisferio y la metástasis de ese cáncer ha lastimado a todos los pueblos de América Latina”, subrayó.

Gutiérrez-Boronat afirmó que “ante esa realidad, el exilio cubano, la resistencia interna jamás se calló, y en este momento dentro de Cuba hay grupos de oración, en diferentes provincias, que son parte de las oraciones que estamos haciendo para darnos aliento quienes estamos luchando por la libertad de Cuba”.

El líder de la ARC recordó la larga historia de resistencia del pueblo cubano contra la opresión, destacando los “esfuerzos valientes” de los presos políticos y la resistencia interna.

Según dijo, las amenazas contra él y otros exiliados provenientes del régimen de La Habana se han incrementado, aunque reiteró la determinación de la comunidad emigrada de la isla y sus aliados de continuar avanzando en la campaña por la libertad, tomando inspiración en otros movimientos de resistencia como los de Taiwán y Ucrania.

Discurso completo

El siguiente es el texto del discurso completo pronunciado por Gutiérrez-Boronat:

Hoy nos citamos aquí en familia, la gran familia de la libertad para pedir el apoyo espiritual del Dios supremo, el Dios único para esta campaña de “Unidad y Libertad” que anunciamos en el Museo Americano de la Diáspora Cubana hace pocas semanas. Digo familia de la libertad, porque aquí nos conocemos todos los que estamos. Familia de la libertad, porque es un regocijo, porque aquí estamos orando por la libertad y hay niños jugando, están riendo y están absorbiendo el ejemplo que queremos darle, porque estamos luchando por el futuro de ellos y la libertad de ellos, eso es una bendición.

Quiero agradecerles a todas las comunidades presentes, hay inclusive una familia que manejó desde Boca Ratón hasta acá, que están aquí para participar estar en esta oración y es una bienvenida, porque hoy estamos los que creemos en Dios, para que Él nos aliente en este esfuerzo de esta campaña que estamos emprendiendo por lograr la libertad de Cuba, en esta fase tan importante.

El régimen socialcomunista impuesto a Cuba ha destruido a la nación cubana. Cuba fue la primera nación del hemisferio ocupada por el globalismo, un gran laboratorio creado por las fuerzas comunistas y por las élites izquierdistas de Occidente, para tener una vitrina, un laboratorio para mostrar las supuestas bondades del comunismo y ha habido una confabulación innegable para esconder en una gaveta, para sacar de la vista pública, lo que pasa en Cuba. Ante esa realidad, el exilio cubano, la resistencia interna jamás se calló y en este momento dentro de Cuba hay grupos de oración, en diferentes provincias, que son parte de esta oración que estamos haciendo para darnos aliento quienes estamos luchando por la libertad de Cuba.

La noche ha sido larga y cuando escucho decir a personas que Dios nos ha abandonado, Dios no nos ha abandonado, Dios ha hecho con nosotros lo que hizo con el pueblo de Israel, nos ha enviado profetas, nos ha enviado guerreros, nos ha enviado a los Elías, nos ha enviado a los Macabeo. No ha habido una década, un mes, un año, una semana, un día que un cubano no se haya levantado contra esa tiranía, de la forma que ha escogido y en la manera que le ha sido correcta. Nuestra historia está llena de caídos, y por cada uno de esos caídos se han levantado y han nacido nuevos libertadores. El comunismo no ha podido aplastar en Cuba la sed de libertad, que es parte de nuestra identidad y de nuestra dignidad intrínseca como seres humanos. Nuestra libertad, nuestra dignidad son regalos de Dios y nadie ha podido arrancarlos del pecho.

En los últimos dos días, el régimen ha intensificado su campaña de intimidación, de amenazas, de promesas de hacernos daño a muchos activistas del exilio, publicando las fotos de nuestras casas, etc. etc. Están completamente equivocados sin piensan que tenemos miedo. Con el ejemplo que dan en Cuba los presos políticos, con el ejemplo de los nicaragüenses, los venezolanos, los bolivianos que luchan, cómo nosotros nos vamos a dejar intimidar, eso no va a ocurrir, pero no solo no nos vamos a dejar intimidar, sino que vamos a seguir avanzando en esta campaña, y tenemos ejemplos claros, lo tenemos en Ucrania, o en Taiwán, de pueblos que rehúsan ser sometidos por estados totalitarios convertidos en potencias mundiales, convertidos en peligrosas máquinas de guerra por esa misma élite izquierdista occidental que ha creado esos monstruos.

Las fuerzas comunistas y las élites socialistas occidentales que le impusieron a Cuba, que convirtieron a Cuba en el cáncer del hemisferio y la metástasis de ese cáncer ha lastimado a todos los pueblos de América Latina, no contaron con que jamás renunciaríamos en esta lucha. Esta lucha no es solo de los cubanos, esta lucha es de todos aquellos que aman la libertad donde quiera que se encuentren.

El exilio cubano, con la resistencia interna, se ha fortalecido en su identidad y esta unidad de la resistencia dentro de Cuba y fuera de la isla es la que nos llevará a la victoria.

Pedimos la bendición del supremo Dios, del Dios único que nos ha bendecido con la luz de tantos luchadores, de tantos profetas, de tantos guerreros por la libertad, de tanta mujer digna que ha dado el ejemplo de lucha, como lo hacen más de cien presas políticas en Cuba, como lo hizo históricamente el presidio político de la mujer cubana, para que ilumine esta nueva etapa de nuestra campaña, cada paso de esta campaña de brazo en brazo con nuestros hermanos nicaragüenses, venezolanos, bolivianos, todos amantes de la libertad, todos los creyentes en Dios. Está cerca la victoria y no negociaremos esa victoria, esa es nuestra promesa solemne, no negociar la victoria, porque la victoria es la devolución total de la soberanía al pueblo de Cuba, porque la victoria es la reivindicación y el rescate de nuestra historia, porque la historia es lograr los derechos por los cuales lucharon los mambises cubanos, porque la victoria es que el pueblo de Cuba pueda recuperar el control sobre su propia vida.

¡Patria y vida! ¡Viva Cuba libre!